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ЦБ назвал суперамбициозной задачу по удвоению капитализации рынка акций РФ - 31.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ назвал суперамбициозной задачу по удвоению капитализации рынка акций РФ
ЦБ назвал суперамбициозной задачу по удвоению капитализации рынка акций РФ - 31.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал суперамбициозной задачу по удвоению капитализации рынка акций РФ
Задача по удвоению капитализации российского рынка акций является суперамбициозной, для этого и государству, и эмитентам необходимо работать над улучшением... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T17:25+0300
2024-10-31T17:25+0300
банк россии
россия
капитализация
российский рынок акций
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Задача по удвоению капитализации российского рынка акций является суперамбициозной, для этого и государству, и эмитентам необходимо работать над улучшением общего инвестиционного климата, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В новом майском указе президента Владимира Путина говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. Как отмечал глава государства в послании Федеральному собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем. "Есть очень серьезное, значимое, обязательное для всех госорганов поручение президента по достижению очень высокого уровня капитализации российского фондового рынка. С учетом тех цифр, которые мы имеем, это суперамбициозная задача. Не просто серьезный вызов, это суперамбициозная задача на грани невозможного", - сказал Чистюхин, выступая на Форуме по корпоративному управлению. "Если мы хотим действительно получить значимые цифры по приросту капитализации, то придется работать всем тем, от кого зависит улучшение общего инвестиционного климата: государство, эмитенты, в первую очередь крупные, но и средние и мелкие", - добавил он.
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россия, капитализация, российский рынок акций
Банк России, РОССИЯ, капитализация, российский рынок акций
17:25 31.10.2024
 
ЦБ назвал суперамбициозной задачу по удвоению капитализации рынка акций РФ

ЦБ: задача по удвоению капитализации рынка акций РФ является суперамбициозной

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Задача по удвоению капитализации российского рынка акций является суперамбициозной, для этого и государству, и эмитентам необходимо работать над улучшением общего инвестиционного климата, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
В новом майском указе президента Владимира Путина говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. Как отмечал глава государства в послании Федеральному собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем.
"Есть очень серьезное, значимое, обязательное для всех госорганов поручение президента по достижению очень высокого уровня капитализации российского фондового рынка. С учетом тех цифр, которые мы имеем, это суперамбициозная задача. Не просто серьезный вызов, это суперамбициозная задача на грани невозможного", - сказал Чистюхин, выступая на Форуме по корпоративному управлению.
"Если мы хотим действительно получить значимые цифры по приросту капитализации, то придется работать всем тем, от кого зависит улучшение общего инвестиционного климата: государство, эмитенты, в первую очередь крупные, но и средние и мелкие", - добавил он.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
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