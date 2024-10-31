https://1prime.ru/20241031/tsb-852531128.html

ЦБ назвал суперамбициозной задачу по удвоению капитализации рынка акций РФ

ЦБ назвал суперамбициозной задачу по удвоению капитализации рынка акций РФ - 31.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал суперамбициозной задачу по удвоению капитализации рынка акций РФ

Задача по удвоению капитализации российского рынка акций является суперамбициозной, для этого и государству, и эмитентам необходимо работать над улучшением... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T17:25+0300

2024-10-31T17:25+0300

2024-10-31T17:25+0300

банк россии

россия

капитализация

российский рынок акций

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Задача по удвоению капитализации российского рынка акций является суперамбициозной, для этого и государству, и эмитентам необходимо работать над улучшением общего инвестиционного климата, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В новом майском указе президента Владимира Путина говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. Как отмечал глава государства в послании Федеральному собранию, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций - его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем. "Есть очень серьезное, значимое, обязательное для всех госорганов поручение президента по достижению очень высокого уровня капитализации российского фондового рынка. С учетом тех цифр, которые мы имеем, это суперамбициозная задача. Не просто серьезный вызов, это суперамбициозная задача на грани невозможного", - сказал Чистюхин, выступая на Форуме по корпоративному управлению. "Если мы хотим действительно получить значимые цифры по приросту капитализации, то придется работать всем тем, от кого зависит улучшение общего инвестиционного климата: государство, эмитенты, в первую очередь крупные, но и средние и мелкие", - добавил он.

https://1prime.ru/20241031/stavka-tsb--852522834.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, капитализация, российский рынок акций