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Раскрыта причина отказа от пол-литровых алюминиевых банок
Раскрыта причина отказа от пол-литровых алюминиевых банок - 01.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыта причина отказа от пол-литровых алюминиевых банок
Отказ от пол-литровых алюминиевых банок может быть одним из способов "притупить" реакцию покупателей на рост стоимости напитков, предположил руководитель... | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T13:35+0300
2024-11-01T13:35+0300
2024-11-01T13:35+0300
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Отказ от пол-литровых алюминиевых банок может быть одним из способов "притупить" реакцию покупателей на рост стоимости напитков, предположил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, о чем он заявил агентству РИА Новости. "Банка 0,5 - это самый распространенный тип алюминиевой тары. В ней продают пиво, сидры, слабоалкогольные коктейли", - отметил эксперт.Старцев добавил, что потребитель не всегда морально готов к удорожанию любимого напитка. В этой связи одним из распространенных приемов продавцов является уменьшение объемов разных продуктов. По словам эксперта, это помогает покупателям более безболезненно переживать повышение цен. Ранее сообщалось, что крупнейший российский производитель алюминиевой тары "Арнест" прекратил выпуск банок объемом 0,5 литра. Ранее в пятницу крупнейший в РФ производитель алюминиевой тары "Арнест Упаковочные Решения" сообщил РИА Новости, что из-за падения спроса прекратил выпуск банок объемом 0,5 литра и перевел производственные линии на формат 0,45 литра.
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россия, алюминий, банки
Раскрыта причина отказа от пол-литровых алюминиевых банок
В WineRetail назвали отказ от алюминиевых банок 0,5 л способом притупить реакцию
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Отказ от пол-литровых алюминиевых банок может быть одним из способов "притупить" реакцию покупателей на рост стоимости напитков, предположил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, о чем он заявил агентству РИА Новости.
"Банка 0,5 - это самый распространенный тип алюминиевой тары. В ней продают пиво, сидры, слабоалкогольные коктейли", - отметил эксперт.
Старцев добавил, что потребитель не всегда морально готов к удорожанию любимого напитка. В этой связи одним из распространенных приемов продавцов является уменьшение объемов разных продуктов.
Сливочное масло продолжает дорожать
По словам эксперта, это помогает покупателям более безболезненно переживать повышение цен.
Ранее сообщалось, что крупнейший российский производитель алюминиевой тары "Арнест" прекратил выпуск банок объемом 0,5 литра.
Ранее в пятницу крупнейший в РФ производитель алюминиевой тары "Арнест Упаковочные Решения" сообщил РИА Новости, что из-за падения спроса прекратил выпуск банок объемом 0,5 литра и перевел производственные линии на формат 0,45 литра.