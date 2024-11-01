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В ЦБ заявили о снижении денежной базы России

В ЦБ заявили о снижении денежной базы России - 01.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о снижении денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 октября уменьшилась до 18,357 триллиона рублей с 18,469 триллиона на 18 октября, сообщил Банк России. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T11:47+0300

2024-11-01T11:47+0300

2024-11-01T11:47+0300

банк россии

россия

денежная база

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 октября уменьшилась до 18,357 триллиона рублей с 18,469 триллиона на 18 октября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 111,1 миллиарда рублей, или на 0,6%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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россия, денежная база