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В ЦБ заявили о снижении денежной базы России
В ЦБ заявили о снижении денежной базы России - 01.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о снижении денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 октября уменьшилась до 18,357 триллиона рублей с 18,469 триллиона на 18 октября, сообщил Банк России. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T11:47+0300
2024-11-01T11:47+0300
2024-11-01T11:47+0300
банк россии
россия
денежная база
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 октября уменьшилась до 18,357 триллиона рублей с 18,469 триллиона на 18 октября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 111,1 миллиарда рублей, или на 0,6%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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россия, денежная база
Банк России, РОССИЯ, денежная база
В ЦБ заявили о снижении денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 18 по 25 октября снизилась на 0,6%
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 октября уменьшилась до 18,357 триллиона рублей с 18,469 триллиона на 18 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 111,1 миллиарда рублей, или на 0,6%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
"Скидок" при достижении целевой инфляции не будет, заявили в ЦБ