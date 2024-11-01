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Отменена плата за пополнение кошельков до 100 тысяч рублей в месяц по СБП
Отменена плата за пополнение кошельков до 100 тысяч рублей в месяц по СБП - 01.11.2024, ПРАЙМ
Отменена плата за пополнение кошельков до 100 тысяч рублей в месяц по СБП
Пополнение электронных кошельков в России до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП) и переводы с них стали бесплатными, кроме того, банки | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T06:24+0300
2024-11-01T06:24+0300
2024-11-01T06:24+0300
экономика
электронный кошелек
сбп
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Пополнение электронных кошельков в России до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП) и переводы с них стали бесплатными, кроме того, банки не смогут теперь брать комиссии за переводы через данный сервис в пользу государства. Соответствующие решения Банка России начали действовать с 1 ноября. Комиссия за превышение суммы в 100 тысяч рублей в календарный месяц для переводов с электронных кошельков и на них, по решению ЦБ, составит 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей за один перевод. "Ранее комиссии для переводов с/на и между электронными кошельками могли варьироваться в зависимости от банка и типа кошелька, но часто составляли определенный процент", - пояснил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Сергей Рубинштейн. Кроме того, с 1 ноября банки не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (платежи C2G) через СБП. Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее. Ранее россияне получили возможность без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Соответствующая норма заработала с 1 мая. Такое положение распространяется на переводы по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через СБП.
https://1prime.ru/20240920/komissiya-851683944.html
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электронный кошелек, сбп
Экономика, электронный кошелек, СБП
Отменена плата за пополнение кошельков до 100 тысяч рублей в месяц по СБП
Пополнение электронных кошельков до 100 тысяч рублей в месяц через СБП стало бесплатным
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Пополнение электронных кошельков в России до 100 тысяч рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП) и переводы с них стали бесплатными, кроме того, банки не смогут теперь брать комиссии за переводы через данный сервис в пользу государства. Соответствующие решения Банка России начали действовать с 1 ноября.
Комиссия за превышение суммы в 100 тысяч рублей в календарный месяц для переводов с электронных кошельков и на них, по решению ЦБ, составит 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей за один перевод.
"Ранее комиссии для переводов с/на и между электронными кошельками могли варьироваться в зависимости от банка и типа кошелька, но часто составляли определенный процент", - пояснил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Сергей Рубинштейн.
Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП
Кроме того, с 1 ноября банки не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (платежи C2G) через СБП. Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее.
Ранее россияне получили возможность без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Соответствующая норма заработала с 1 мая. Такое положение распространяется на переводы по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через СБП.