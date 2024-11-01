https://1prime.ru/20241101/premii-852538505.html
СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений
СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений - 01.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений
Крупный бизнес планирует перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024 года, пишет РБК. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T08:34+0300
2024-11-01T08:34+0300
2024-11-01T08:34+0300
экономика
премии
https://cdnn.1prime.ru/img/83917/93/839179321_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_c0c75056b5f9606844773e21093252f6.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Крупный бизнес планирует перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024 года, пишет РБК.Это связано с введением пятиступенчатой шкалы НДФЛ с 2025 года — для сотрудников с доходом свыше 2,4 миллиона рублей вырастет налоговое бремя. Перенос выплат позволяет компенсировать "недополученный доход на руки".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом отмечается, что перенос выплат может быть не в интересах компании как плательщика налога на прибыль. Перенос даты выплаты премий рядовым сотрудникам на 2024 год может увеличить налоговые обязательства самой компании в будущих периодах.Возможны конфликты интересов между топ-менеджментом и компанией. Ранние выплаты могут ограничить финансовую гибкость компании и вызвать недовольство на других уровнях.Большинство крупных компаний отказались от комментариев. При этом некоторые компании, такие как "Сбер", уже давно выплачивают премии в конце года.
https://1prime.ru/20231216/842587072.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83917/93/839179321_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_79c230a79c736464faaa13852313fa7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
премии
СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений
РБК: крупный бизнес перенесет выплаты премий на конец года из-за налоговых изменений
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ.
Крупный бизнес планирует перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024 года, пишет РБК
.
Это связано с введением пятиступенчатой шкалы НДФЛ с 2025 года — для сотрудников с доходом свыше 2,4 миллиона рублей вырастет налоговое бремя. Перенос выплат позволяет компенсировать "недополученный доход на руки".
При этом отмечается, что перенос выплат может быть не в интересах компании как плательщика налога на прибыль. Перенос даты выплаты премий рядовым сотрудникам на 2024 год может увеличить налоговые обязательства самой компании в будущих периодах.
В Госдуму внесли законопроект об уточнении системы выплаты премий
Возможны конфликты интересов между топ-менеджментом и компанией. Ранние выплаты могут ограничить финансовую гибкость компании и вызвать недовольство на других уровнях.
Большинство крупных компаний отказались от комментариев. При этом некоторые компании, такие как "Сбер", уже давно выплачивают премии в конце года.