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СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений - 01.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений
СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений - 01.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений
Крупный бизнес планирует перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024 года, пишет РБК. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T08:34+0300
2024-11-01T08:34+0300
экономика
премии
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Крупный бизнес планирует перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024 года, пишет РБК.Это связано с введением пятиступенчатой шкалы НДФЛ с 2025 года — для сотрудников с доходом свыше 2,4 миллиона рублей вырастет налоговое бремя. Перенос выплат позволяет компенсировать "недополученный доход на руки".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом отмечается, что перенос выплат может быть не в интересах компании как плательщика налога на прибыль. Перенос даты выплаты премий рядовым сотрудникам на 2024 год может увеличить налоговые обязательства самой компании в будущих периодах.Возможны конфликты интересов между топ-менеджментом и компанией. Ранние выплаты могут ограничить финансовую гибкость компании и вызвать недовольство на других уровнях.Большинство крупных компаний отказались от комментариев. При этом некоторые компании, такие как "Сбер", уже давно выплачивают премии в конце года.
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премии
Экономика, премии
08:34 01.11.2024
 
СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений

РБК: крупный бизнес перенесет выплаты премий на конец года из-за налоговых изменений

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Москва-Сити"
Москва-Сити - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Крупный бизнес планирует перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024 года, пишет РБК.
Это связано с введением пятиступенчатой шкалы НДФЛ с 2025 года — для сотрудников с доходом свыше 2,4 миллиона рублей вырастет налоговое бремя. Перенос выплат позволяет компенсировать "недополученный доход на руки".
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При этом отмечается, что перенос выплат может быть не в интересах компании как плательщика налога на прибыль. Перенос даты выплаты премий рядовым сотрудникам на 2024 год может увеличить налоговые обязательства самой компании в будущих периодах.
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Возможны конфликты интересов между топ-менеджментом и компанией. Ранние выплаты могут ограничить финансовую гибкость компании и вызвать недовольство на других уровнях.
Большинство крупных компаний отказались от комментариев. При этом некоторые компании, такие как "Сбер", уже давно выплачивают премии в конце года.
 
Экономикапремии
 
 
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