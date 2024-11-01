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СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений

СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений - 01.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: крупный бизнес перенесет выплаты премий из-за налоговых изменений

Крупный бизнес планирует перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024 года, пишет РБК. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T08:34+0300

2024-11-01T08:34+0300

2024-11-01T08:34+0300

экономика

премии

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Крупный бизнес планирует перенести выплаты годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024 года, пишет РБК.Это связано с введением пятиступенчатой шкалы НДФЛ с 2025 года — для сотрудников с доходом свыше 2,4 миллиона рублей вырастет налоговое бремя. Перенос выплат позволяет компенсировать "недополученный доход на руки".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом отмечается, что перенос выплат может быть не в интересах компании как плательщика налога на прибыль. Перенос даты выплаты премий рядовым сотрудникам на 2024 год может увеличить налоговые обязательства самой компании в будущих периодах.Возможны конфликты интересов между топ-менеджментом и компанией. Ранние выплаты могут ограничить финансовую гибкость компании и вызвать недовольство на других уровнях.Большинство крупных компаний отказались от комментариев. При этом некоторые компании, такие как "Сбер", уже давно выплачивают премии в конце года.

https://1prime.ru/20231216/842587072.html

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премии