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Российским торговым центрам предрекли волну банкротств

Российским торговым центрам предрекли волну банкротств - 01.11.2024, ПРАЙМ

Российским торговым центрам предрекли волну банкротств

Российские торговые центры предупредили о риске банкротств в 2025 году, сообщает газета "Коммерсантъ". | 01.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российские торговые центры предупредили о риске банкротств в 2025 году, сообщает газета "Коммерсантъ".Согласно информации издания, из-за долгов обанкротиться могут более 200 торговых центров. Отмечается, что многие из них не могут справиться со рекордно высокой ключевой ставкой Банка России в 21 процент. Эксперты пишут, что бизнесу в России становится все сложнее справляться с долговой нагрузкой и поддерживать финансовую стабильность. В свою очередь союз торгцентров (СТЦ) написал обращение в российское Минэкономразвития, содержащее просьбу предоставить преференции по кредитам владельцам торговой недвижимости. Кроме того, представители СТЦ предложили субсидировать ставки по залоговым кредитам до 7–10 процентов, а также реструктурировать существующие займы с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет.На прошлой неделе 25 октября Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 21 процента. Такая мера была обусловлена высоким уровнем инфляции.

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