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"Ничего не получается": в Киеве обратились к Зеленскому
"Ничего не получается": в Киеве обратились к Зеленскому - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Ничего не получается": в Киеве обратились к Зеленскому
Глава киевского режима Владимир Зеленский терпит одни неудачи, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T10:34+0300
2024-11-02T10:34+0300
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политика
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский терпит одни неудачи, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Так, он упомянул интервью, которое Зеленский дал СМИ в Южной Корее. Глава киевского режима подчеркнул, что план республиканца Дональда Трампа, пообещавшего в случае победы на президентских выборах в США остановить украинский конфликт за один день, окажется провальным. "Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший (ироничное название Владимира Зеленского - прим. ред.) не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", — резюмировал Дубинский.
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владимир зеленский, дональд трамп
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Ничего не получается": в Киеве обратились к Зеленскому
Депутат Рады Дубинский обратился к Зеленскому после слов об окончании конфликта
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский терпит одни неудачи, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так, он упомянул интервью, которое Зеленский дал СМИ в Южной Корее. Глава киевского режима подчеркнул, что план республиканца Дональда Трампа, пообещавшего в случае победы на президентских выборах в США остановить украинский конфликт за один день, окажется провальным.
"Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший (ироничное название Владимира Зеленского - прим. ред.) не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", — резюмировал Дубинский.
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