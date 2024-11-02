https://1prime.ru/20241102/proverki-852565996.html
Проверки бизнеса в России стали полностью прозрачными, заявил Григоренко
Проверки бизнеса в России стали полностью прозрачными, заявил Григоренко - 02.11.2024, ПРАЙМ
Проверки бизнеса в России стали полностью прозрачными, заявил Григоренко
Российскому государству удалось за последние пять лет сделать процедуру проверки бизнеса полностью прозрачной, оцифровать ее, заявил журналистам вице-премьер РФ | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T17:03+0300
2024-11-02T17:03+0300
2024-11-02T17:04+0300
россия
дмитрий григоренко
проверки бизнеса
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Российскому государству удалось за последние пять лет сделать процедуру проверки бизнеса полностью прозрачной, оцифровать ее, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках "Всероссийского форума контрольных органов". "Мы оцифровали процедуру проверки, она стала полностью прозрачной. То есть от начала до конца. Вообще проверку нельзя провести, если ты не зарегистрировался в системе контроля и надзора, не получил верификатор, что назначается проверка", - сообщил Григоренко, комментируя итоги контрольно-надзорной деятельности за последние пять лет. Он объяснил, что после получения верификатора и назначения проверки пользователь будет видеть всю информацию в системе, включая причину проверки, ее завершение. Вице-премьер также напомнил, что параллельно была запущена система досудебного обжалования через портал "Госуслуги", где в результате обжалования возможна подача жалоб "буквально в три клика" на любую процедуру, связанную с проверкой. "Все это в совокупности сделало саму проверку не столько качественной, сколько все стали понимать, кого проверяют, почему проверяют, и видят, что процедура проверки прозрачна. Также появилось недостающее звено, которое называется доверие", - сказал Григоренко, добавив, что без доверия в контрольно-надзорной сфере очень сложно.
https://1prime.ru/20241102/nadzor-852564968.html
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россия, дмитрий григоренко, проверки бизнеса
РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, проверки бизнеса
Проверки бизнеса в России стали полностью прозрачными, заявил Григоренко
Григоренко: процедура проверки бизнеса в РФ за 5 лет стала полностью прозрачной
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Российскому государству удалось за последние пять лет сделать процедуру проверки бизнеса полностью прозрачной, оцифровать ее, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках "Всероссийского форума контрольных органов".
"Мы оцифровали процедуру проверки, она стала полностью прозрачной. То есть от начала до конца. Вообще проверку нельзя провести, если ты не зарегистрировался в системе контроля и надзора, не получил верификатор, что назначается проверка", - сообщил Григоренко, комментируя итоги контрольно-надзорной деятельности за последние пять лет.
Он объяснил, что после получения верификатора и назначения проверки пользователь будет видеть всю информацию в системе, включая причину проверки, ее завершение.
Вице-премьер также напомнил, что параллельно была запущена система досудебного обжалования через портал "Госуслуги", где в результате обжалования возможна подача жалоб "буквально в три клика" на любую процедуру, связанную с проверкой.
"Все это в совокупности сделало саму проверку не столько качественной, сколько все стали понимать, кого проверяют, почему проверяют, и видят, что процедура проверки прозрачна. Также появилось недостающее звено, которое называется доверие", - сказал Григоренко, добавив, что без доверия в контрольно-надзорной сфере очень сложно.
Григоренко заявил о готовности регионов России развивать сферу надзора