https://1prime.ru/20241103/sotrudnichestvo-852572939.html

СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска

СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска - 03.11.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска

Сотрудничество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска началось после призыва последнего... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T08:55+0300

2024-11-03T08:55+0300

2024-11-03T08:56+0300

выборы в сша

илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска началось после призыва последнего остановить агитацию против досрочного голосования, передает газета New York Times со ссылкой на источники. Собеседники издания также рассказали, что в апреле текущего года Маск обратился за консультацией к специалистам по вопросу создания его собственной политической группы America PAC, а позже написал Трампу о том, что ему стоит прекратить осуждение досрочного голосования. Позже республиканец, годами высмеивающий досрочное и удаленное голосование, заявил, что эти способы голосования не хуже традиционных."Советники Маска были потрясены. Трамп, который едва ли знал Маска, кажется, прислушался к его мнению. После этого мужчины сформировали тесный союз", - следует из заявления источников. Ранее Трамп также объявил, что намерен назначить своих ближайших сторонников – бизнесмена Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в своей администрации в случае победы.

https://1prime.ru/20241103/vybory-852572265.html

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илон маск, дональд трамп