https://1prime.ru/20241103/sotrudnichestvo-852572939.html
СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска
СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска - 03.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска
Сотрудничество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска началось после призыва последнего... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T08:55+0300
2024-11-03T08:55+0300
2024-11-03T08:56+0300
выборы в сша
илон маск
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска началось после призыва последнего остановить агитацию против досрочного голосования, передает газета New York Times со ссылкой на источники. Собеседники издания также рассказали, что в апреле текущего года Маск обратился за консультацией к специалистам по вопросу создания его собственной политической группы America PAC, а позже написал Трампу о том, что ему стоит прекратить осуждение досрочного голосования. Позже республиканец, годами высмеивающий досрочное и удаленное голосование, заявил, что эти способы голосования не хуже традиционных."Советники Маска были потрясены. Трамп, который едва ли знал Маска, кажется, прислушался к его мнению. После этого мужчины сформировали тесный союз", - следует из заявления источников. Ранее Трамп также объявил, что намерен назначить своих ближайших сторонников – бизнесмена Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в своей администрации в случае победы.
https://1prime.ru/20241103/vybory-852572265.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:0:3231:2423_1920x0_80_0_0_9ae8479e90153c2809280e18814d6323.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, дональд трамп
Выборы в США, Илон Маск, Дональд Трамп
СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска
NYT: Трамп и Маск начали тесно сотрудничать после дельного политического совета
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ.
Сотрудничество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска началось после призыва последнего остановить агитацию против досрочного голосования, передает газета New York Times
со ссылкой на источники.
Собеседники издания также рассказали, что в апреле текущего года Маск обратился за консультацией к специалистам по вопросу создания его собственной политической группы America PAC, а позже написал Трампу о том, что ему стоит прекратить осуждение досрочного голосования. Позже республиканец, годами высмеивающий досрочное и удаленное голосование, заявил, что эти способы голосования не хуже традиционных.
"Советники Маска были потрясены. Трамп, который едва ли знал Маска, кажется, прислушался к его мнению. После этого мужчины сформировали тесный союз", - следует из заявления источников.
Ранее Трамп также объявил, что намерен назначить своих ближайших сторонников – бизнесмена Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в своей администрации в случае победы.
Медведев оценил, как президентские выборы в США повлияют на Россию