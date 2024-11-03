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СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска - 03.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска
СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска - 03.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска
Сотрудничество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска началось после призыва последнего... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T08:55+0300
2024-11-03T08:56+0300
выборы в сша
илон маск
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска началось после призыва последнего остановить агитацию против досрочного голосования, передает газета New York Times со ссылкой на источники. Собеседники издания также рассказали, что в апреле текущего года Маск обратился за консультацией к специалистам по вопросу создания его собственной политической группы America PAC, а позже написал Трампу о том, что ему стоит прекратить осуждение досрочного голосования. Позже республиканец, годами высмеивающий досрочное и удаленное голосование, заявил, что эти способы голосования не хуже традиционных."Советники Маска были потрясены. Трамп, который едва ли знал Маска, кажется, прислушался к его мнению. После этого мужчины сформировали тесный союз", - следует из заявления источников. Ранее Трамп также объявил, что намерен назначить своих ближайших сторонников – бизнесмена Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в своей администрации в случае победы.
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илон маск, дональд трамп
Выборы в США, Илон Маск, Дональд Трамп
08:55 03.11.2024 (обновлено: 08:56 03.11.2024)
 
СМИ выяснили причину тесного сотрудничества Трампа и Маска

NYT: Трамп и Маск начали тесно сотрудничать после дельного политического совета

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска началось после призыва последнего остановить агитацию против досрочного голосования, передает газета New York Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания также рассказали, что в апреле текущего года Маск обратился за консультацией к специалистам по вопросу создания его собственной политической группы America PAC, а позже написал Трампу о том, что ему стоит прекратить осуждение досрочного голосования. Позже республиканец, годами высмеивающий досрочное и удаленное голосование, заявил, что эти способы голосования не хуже традиционных.
"Советники Маска были потрясены. Трамп, который едва ли знал Маска, кажется, прислушался к его мнению. После этого мужчины сформировали тесный союз", - следует из заявления источников.
Ранее Трамп также объявил, что намерен назначить своих ближайших сторонников – бизнесмена Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на "влиятельные должности" в своей администрации в случае победы.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
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Выборы в СШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
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