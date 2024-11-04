https://1prime.ru/20241104/ekonomika-852583443.html

В Германии рассказали, как отразится победа Трампа на европейской экономике

В Германии рассказали, как отразится победа Трампа на европейской экономике - 04.11.2024, ПРАЙМ

В Германии рассказали, как отразится победа Трампа на европейской экономике

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США уменьшит зависимость европейских стран от Вашингтона, считает депутат бундестага от правой... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T10:02+0300

2024-11-04T10:02+0300

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выборы в сша

дональд трамп

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США уменьшит зависимость европейских стран от Вашингтона, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Дональд Трамп, похоже, больше сосредоточен на внутренней политике. Как он показал в прошлом, он был одним из немногих президентов США, которые не начинали войн. По крайней мере, по моим наблюдениям, он не особенно заинтересован в конфронтации с другими государствами", - объяснил депутат в ответ на письменный запрос новостного агентства РИА Новости.Котре также обратил внимание, что при меньшем вмешательстве Штатов в европейскую политику ФРГ и ЕС смогут нарастить собственную мощь. Именно эта цель, по словам парламентария, является ведущей на сегодняшний день.Политик отметил, что на данный момент сложно предсказать экономические последствия победы республиканца. Однако от сторонника укрепления внутренней политики можно ожидать введение протекционных мер, резюмировал он.

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дональд трамп, фрг, сша