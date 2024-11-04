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Это не WhatsApp. Как выбрать безопасный мессенджер для корпоративных тайн - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Это не WhatsApp. Как выбрать безопасный мессенджер для корпоративных тайн
Это не WhatsApp. Как выбрать безопасный мессенджер для корпоративных тайн - 04.11.2024, ПРАЙМ
Это не WhatsApp. Как выбрать безопасный мессенджер для корпоративных тайн
Нередко мессенджеры используются не только для личной переписки, но и для рабочей — там хранится информация для входа в банковские приложения, конфиденциальные... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T03:03+0300
2024-11-04T03:03+0300
whatsapp
мессенджер telegram
мессенджеры
запрет мессенджеров
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Нередко мессенджеры используются не только для личной переписки, но и для рабочей — там хранится информация для входа в банковские приложения, конфиденциальные документы и персональные данные пользователей. Как в этом случае защитить важную информацию, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.Важным фактором безопасности мессенджеров является сквозное шифрование, которое защищает данные от посторонних лиц, включая разработчиков приложений. Однако стоит учитывать, что во многих мессенджерах эта функция не активирована по умолчанию, то есть пользователь должен включить ее самостоятельно. Исключение — мессенджеры Wickr Me и Viber, в которых сквозное шифрование действует по умолчанию.Многие стараются выбрать наиболее безопасный мессенджер в надежде на полную анонимность. "Но чаще всего при регистрации большинство приложений запрашивают номер телефона, что ставит под сомнение анонимность пользователя. В качестве исключения можно привести сервисы Threema и Wickr Me, которые позволяют зарегистрироваться без указания личных данных", - пояснил Фомин.При выборе надежного мессенджера пользователю стоит обратить внимание на функцию самоуничтожающихся сообщений, которую предоставляют Telegram и Viber. Спустя определенное время тексты и файлы удаляются из чата.Уход некоторых мессенджеров из России побуждает пользователей искать аналоги. Так, альтернативой безопасного мессенджера Signal стали зарубежные сервисы Threema, Wire и Wickr Me. Есть и отечественные продукты, например, Compass — первый российский корпоративный мессенджер с открытым исходным кодом, который можно развернуть на своем сервере или использовать в облаке. Но, например, у того же Telegram аудитория охвата значительно больше, заключил эксперт.WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20241030/whatsapp-852492225.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
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whatsapp, мессенджер telegram, мессенджеры, запрет мессенджеров
WhatsApp, мессенджер Telegram, мессенджеры, запрет мессенджеров
03:03 04.11.2024
 
Это не WhatsApp. Как выбрать безопасный мессенджер для корпоративных тайн

Эксперт Фомин: безопасные мессенджеры для бизнеса - Threema, Wire и Wickr Me

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконки мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram на экране смартфона
Иконки мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Нередко мессенджеры используются не только для личной переписки, но и для рабочей — там хранится информация для входа в банковские приложения, конфиденциальные документы и персональные данные пользователей. Как в этом случае защитить важную информацию, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.
Важным фактором безопасности мессенджеров является сквозное шифрование, которое защищает данные от посторонних лиц, включая разработчиков приложений. Однако стоит учитывать, что во многих мессенджерах эта функция не активирована по умолчанию, то есть пользователь должен включить ее самостоятельно. Исключение — мессенджеры Wickr Me и Viber, в которых сквозное шифрование действует по умолчанию.
Многие стараются выбрать наиболее безопасный мессенджер в надежде на полную анонимность. "Но чаще всего при регистрации большинство приложений запрашивают номер телефона, что ставит под сомнение анонимность пользователя. В качестве исключения можно привести сервисы Threema и Wickr Me, которые позволяют зарегистрироваться без указания личных данных", - пояснил Фомин.
При выборе надежного мессенджера пользователю стоит обратить внимание на функцию самоуничтожающихся сообщений, которую предоставляют Telegram и Viber. Спустя определенное время тексты и файлы удаляются из чата.
Уход некоторых мессенджеров из России побуждает пользователей искать аналоги. Так, альтернативой безопасного мессенджера Signal стали зарубежные сервисы Threema, Wire и Wickr Me. Есть и отечественные продукты, например, Compass — первый российский корпоративный мессенджер с открытым исходным кодом, который можно развернуть на своем сервере или использовать в облаке. Но, например, у того же Telegram аудитория охвата значительно больше, заключил эксперт.
WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерфейс мобильного приложения мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
Особо опасные. Кто и зачем ворует профили россиян в WhatsApp
30 октября, 03:03
 
WhatsAppмессенджер Telegramмессенджерызапрет мессенджеров
 
 
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