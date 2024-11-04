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Казахстан и Китай заключили промышленный контракт на 1 миллиард долларов - 04.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241104/soglashenie-852586339.html
Казахстан и Китай заключили промышленный контракт на 1 миллиард долларов
Казахстан и Китай заключили промышленный контракт на 1 миллиард долларов - 04.11.2024, ПРАЙМ
Казахстан и Китай заключили промышленный контракт на 1 миллиард долларов
Казахстан подписал соглашение с Китаем о долгосрочном и комплексном сотрудничестве в горнорудной и металлургической отраслях на сумму 1 миллиард долларов,... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T12:17+0300
2024-11-04T12:17+0300
экономика
казахстан
китай
металлургия
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АЛМА-АТА, 4 ноя – ПРАЙМ. Казахстан подписал соглашение с Китаем о долгосрочном и комплексном сотрудничестве в горнорудной и металлургической отраслях на сумму 1 миллиард долларов, сообщает в понедельник пресс-служба правительства. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Китай принял участие в двустороннем инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса. По итогам встречи было подписано восемь коммерческих соглашений на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. "Подписано соглашение между АО "Qarmet" (казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания – ред.) и China Metallurgical Group Corporation об установлении долгосрочного и комплексного сотрудничества в горнорудной и металлургической отраслях на сумму 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина. По данным пресс-службы, правительство Казахстана также заключило еще три соглашения между Qarmet и китайскими компаниями. Одно из них касается реализации стратегического проекта модернизации коксохимического производства и развитию углехимии на сумму 649 миллионов долларов. Другие соглашения включают в себя строительство на территории Казахстана завода по производству труб из высокопрочного чугуна мощностью 200 тысяч тонн в год с компанией Xinxing Ductile Iron Pipes Co., LTD на сумму 161 миллион долларов, а также создание фабрики минеральных утеплителей в центре Казахстана с Nanjing Fiberglass Research &amp; Design на сумму 30 миллионов долларов и мощностью 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Кроме того, был заключен меморандум о взаимопонимании по установлению основ инвестиционного сотрудничества между министерством национальной экономики Казахстана, Китайским государственным инвестиционным фондом Silk Road Fund Co.Ltd и компанией по управлению активами "Фонда прямых инвестиций "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF)" Ltd на 552 миллиона долларов.
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казахстан, китай, металлургия
Экономика, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, металлургия
12:17 04.11.2024
 
Казахстан и Китай заключили промышленный контракт на 1 миллиард долларов

Казахстан заключил соглашение с Китаем в сфере металлургии на сумму $1 млрд

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АЛМА-АТА, 4 ноя – ПРАЙМ. Казахстан подписал соглашение с Китаем о долгосрочном и комплексном сотрудничестве в горнорудной и металлургической отраслях на сумму 1 миллиард долларов, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Китай принял участие в двустороннем инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса. По итогам встречи было подписано восемь коммерческих соглашений на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.
"Подписано соглашение между АО "Qarmet" (казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания – ред.) и China Metallurgical Group Corporation об установлении долгосрочного и комплексного сотрудничества в горнорудной и металлургической отраслях на сумму 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
По данным пресс-службы, правительство Казахстана также заключило еще три соглашения между Qarmet и китайскими компаниями. Одно из них касается реализации стратегического проекта модернизации коксохимического производства и развитию углехимии на сумму 649 миллионов долларов.
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Другие соглашения включают в себя строительство на территории Казахстана завода по производству труб из высокопрочного чугуна мощностью 200 тысяч тонн в год с компанией Xinxing Ductile Iron Pipes Co., LTD на сумму 161 миллион долларов, а также создание фабрики минеральных утеплителей в центре Казахстана с Nanjing Fiberglass Research & Design на сумму 30 миллионов долларов и мощностью 100 тысяч тонн готовой продукции в год.
Кроме того, был заключен меморандум о взаимопонимании по установлению основ инвестиционного сотрудничества между министерством национальной экономики Казахстана, Китайским государственным инвестиционным фондом Silk Road Fund Co.Ltd и компанией по управлению активами "Фонда прямых инвестиций "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF)" Ltd на 552 миллиона долларов.
 
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