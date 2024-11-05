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Бензин Аи-95 подешевел на российской бирже - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Бензин Аи-95 подешевел на российской бирже
Бензин Аи-95 подешевел на российской бирже - 05.11.2024, ПРАЙМ
Бензин Аи-95 подешевел на российской бирже
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника снизилась на 0,96%, до 60 837 рублей за... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:14+0300
2024-11-05T15:14+0300
энергетика
россия
бензин
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника снизилась на 0,96%, до 60 837 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз Аи-95 стоил в пределах 60 тысяч рублей за тонну в конце июня. Затем марка начала стремительно дорожать из-за сезонного роста спроса. Также во вторник снизилась и цена на Аи-92: марка подешевела на 0,33% - до 59 049 рублей за тонну. Тонна межсезонного дизельного топлива за день подешевела на 0,77%, до 58 515 рублей, зимнего - на 0,36%, до 72 806 рублей. Цена на летнее дизельное топливо опустилась на 0,81% - до 59 907 рублей за тонну. Мазут во вторник подешевел на 0,32% - до 27 594 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снизилась на 0,6%, до 31 713 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,07%, до 80 158 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Вице-премьер РФ Александр Новак в октябре поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
15:14 05.11.2024
 
Бензин Аи-95 подешевел на российской бирже

Бензин Аи-95 на бирже подешевел, цена опустилась ниже 61 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника снизилась на 0,96%, до 60 837 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз Аи-95 стоил в пределах 60 тысяч рублей за тонну в конце июня. Затем марка начала стремительно дорожать из-за сезонного роста спроса.
Также во вторник снизилась и цена на Аи-92: марка подешевела на 0,33% - до 59 049 рублей за тонну. Тонна межсезонного дизельного топлива за день подешевела на 0,77%, до 58 515 рублей, зимнего - на 0,36%, до 72 806 рублей. Цена на летнее дизельное топливо опустилась на 0,81% - до 59 907 рублей за тонну.
Мазут во вторник подешевел на 0,32% - до 27 594 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снизилась на 0,6%, до 31 713 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,07%, до 80 158 рублей за тонну.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Вице-премьер РФ Александр Новак в октябре поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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