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В России зафиксировали самую низкую безработицу среди "Большой двадцатки" - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В России зафиксировали самую низкую безработицу среди "Большой двадцатки"
В России зафиксировали самую низкую безработицу среди "Большой двадцатки" - 05.11.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали самую низкую безработицу среди "Большой двадцатки"
Россия в сентябре текущего года стала страной с самым низким уровнем безработицы среди "Большой двадцатки", следует из анализа РИА Новости данных национальных... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T08:55+0300
2024-11-05T08:55+0300
безработица
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россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре текущего года стала страной с самым низким уровнем безработицы среди "Большой двадцатки", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Так, Росстат сообщил, что уровень безработицы в России составил в сентябре 2,4%, оставшись тем самым четвертый месяц подряд на своем минимальном уровне.Аналогичные результаты продемонстрировала Япония - уровень безработицы в стране сократился на 0,1 процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем. Чуть выше показатель зафиксировался в Южной Корее и в Мексике - 2,5-2,9%. При этом остальные крупнейшие экономики мира не смогли похвастаться преодолением порога в 3%. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Южной Африке - 30%.
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безработица, g20, россия
безработица, G20, РОССИЯ
08:55 05.11.2024
 
В России зафиксировали самую низкую безработицу среди "Большой двадцатки"

Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в сентябре была в России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкG20 в Осаке
G20 в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре текущего года стала страной с самым низким уровнем безработицы среди "Большой двадцатки", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Так, Росстат сообщил, что уровень безработицы в России составил в сентябре 2,4%, оставшись тем самым четвертый месяц подряд на своем минимальном уровне.
Аналогичные результаты продемонстрировала Япония - уровень безработицы в стране сократился на 0,1 процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем. Чуть выше показатель зафиксировался в Южной Корее и в Мексике - 2,5-2,9%.
При этом остальные крупнейшие экономики мира не смогли похвастаться преодолением порога в 3%. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Южной Африке - 30%.
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