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Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии
Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии - 05.11.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии
Генеральная прокуратура России намерена обжаловать решение об аресте объектов российской недвижимости в Финляндии, сообщили агентству РИА Новости в... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T12:52+0300
2024-11-05T12:52+0300
россия
финляндия
недвижимость
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России намерена обжаловать решение об аресте объектов российской недвижимости в Финляндии, сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах. "Генеральная прокуратура России намерена обжаловать решение об аресте в Финляндии недвижимости Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Ранее служба судебных приставов Финляндии ввела ограничительные меры в отношении более 40 объектов в собственности России. По оценкам службы, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против этих действий и рассчитывает, что решение службы будет пересмотрено.
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россия, финляндия, недвижимость
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Недвижимость
12:52 05.11.2024
 
Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии

Генпрокуратура РФ намерена обжаловать арест российской недвижимости в Финляндии

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России намерена обжаловать решение об аресте объектов российской недвижимости в Финляндии, сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах.
"Генеральная прокуратура России намерена обжаловать решение об аресте в Финляндии недвижимости Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Ранее служба судебных приставов Финляндии ввела ограничительные меры в отношении более 40 объектов в собственности России. По оценкам службы, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро.
Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против этих действий и рассчитывает, что решение службы будет пересмотрено.
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