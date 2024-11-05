https://1prime.ru/20241105/genprokuratura-852605013.html

Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии

Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии - 05.11.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратура России обжалует арест российской недвижимости в Финляндии

Генеральная прокуратура России намерена обжаловать решение об аресте объектов российской недвижимости в Финляндии, сообщили агентству РИА Новости в... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T12:52+0300

2024-11-05T12:52+0300

2024-11-05T12:52+0300

россия

финляндия

недвижимость

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России намерена обжаловать решение об аресте объектов российской недвижимости в Финляндии, сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах. "Генеральная прокуратура России намерена обжаловать решение об аресте в Финляндии недвижимости Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Ранее служба судебных приставов Финляндии ввела ограничительные меры в отношении более 40 объектов в собственности России. По оценкам службы, стоимость арестованного имущества составляет около 38 миллионов евро. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство направило ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против этих действий и рассчитывает, что решение службы будет пересмотрено.

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россия, финляндия, недвижимость