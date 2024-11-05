https://1prime.ru/20241105/lavrov-852610251.html
"Отсидеться не получится". Лавров предостерег НАТО от агрессии против РФ
"Отсидеться не получится". Лавров предостерег НАТО от агрессии против РФ - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Отсидеться не получится". Лавров предостерег НАТО от агрессии против РФ
Россия даст адекватный ответ в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов, за океаном отсидеться не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров в... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:17+0300
2024-11-05T15:17+0300
2024-11-05T15:17+0300
политика
россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов, за океаном отсидеться не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с агентством РИА Новости."Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем", - отметил министр.По словам главы внешнеполитического ведомства, российская сторона обращает внимание на то, что Североатлантический альянс уже не скрывает агрессивной политики против российского государства.Кроме того, альянс также проводит свои учения с учетом того, что Россия является "прямой угрозой", а также ведет активную милитаризацию Европы. Дипломат подчеркнул, что в случае применения Киевом дальнобойного оружия против России это подтвердит, что НАТО открыто воюет с Россией.
https://1prime.ru/20241031/nato-852523686.html
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россия, нато, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, НАТО, Сергей Лавров
"Отсидеться не получится". Лавров предостерег НАТО от агрессии против РФ
Лавров: Россия адекватно ответит в случае агрессии НАТО
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов, за океаном отсидеться не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с агентством РИА Новости.
"Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем", - отметил министр.
По словам главы внешнеполитического ведомства, российская сторона обращает внимание на то, что Североатлантический альянс уже не скрывает агрессивной политики против российского государства.
Кроме того, альянс также проводит свои учения с учетом того, что Россия является "прямой угрозой", а также ведет активную милитаризацию Европы. Дипломат подчеркнул, что в случае применения Киевом дальнобойного оружия против России это подтвердит, что НАТО открыто воюет с Россией.
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