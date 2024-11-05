https://1prime.ru/20241105/lavrov-852610251.html

"Отсидеться не получится". Лавров предостерег НАТО от агрессии против РФ

"Отсидеться не получится". Лавров предостерег НАТО от агрессии против РФ - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Отсидеться не получится". Лавров предостерег НАТО от агрессии против РФ

Россия даст адекватный ответ в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов, за океаном отсидеться не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров в... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T15:17+0300

2024-11-05T15:17+0300

2024-11-05T15:17+0300

политика

россия

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов, за океаном отсидеться не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с агентством РИА Новости."Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем", - отметил министр.По словам главы внешнеполитического ведомства, российская сторона обращает внимание на то, что Североатлантический альянс уже не скрывает агрессивной политики против российского государства.Кроме того, альянс также проводит свои учения с учетом того, что Россия является "прямой угрозой", а также ведет активную милитаризацию Европы. Дипломат подчеркнул, что в случае применения Киевом дальнобойного оружия против России это подтвердит, что НАТО открыто воюет с Россией.

https://1prime.ru/20241031/nato-852523686.html

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россия, нато, сергей лавров