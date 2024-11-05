https://1prime.ru/20241105/stal-852599103.html

Шевелев допустил снижение потребления стали в России в 2025 году

Шевелев допустил снижение потребления стали в России в 2025 году - 05.11.2024, ПРАЙМ

Шевелев допустил снижение потребления стали в России в 2025 году

"Северсталь" допускает снижение потребления стали в России в 2025 году на 1-3% в годовом выражении, но при оптимистичном сценарии ожидается, что показатели... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:16+0300

2024-11-05T09:16+0300

2024-11-05T09:17+0300

северсталь

сталь

россия

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" допускает снижение потребления стали в России в 2025 году на 1-3% в годовом выражении, но при оптимистичном сценарии ожидается, что показатели сохранятся на уровне текущего года, рассказал журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "Мы ожидаем, что в оптимизме потребление стали (в 2025 году – ред.) сохранится на уровне 2024 года, но прогнозы могут быть и более пессимистические, исходя из ситуации с кредитно-денежной политикой, с такой напряженностью, с доступностью денежных средств, кредитных средств для партнеров и клиентов бизнеса. Поэтому потребление может быть снижено на 1-3% по нашим текущим прогнозам", - рассказал Шевелев. Он отметил, что компания заканчивает текущий год с достаточно напряженной ситуацией по металлопотреблению на рынке: так, за третий квартал потребление стали снизилось на 9%. В целом по итогам 2024 года "Северсталь" ожидает, что снижение спроса на сталь составит 5%, добавил гендиректор компании. Ранее ассоциация "Русская сталь" дала прогноз по уменьшению потребления стали в России по итогам 2024 года на 6% в сравнении с показателями 2023 года. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.

https://1prime.ru/20241105/seerstal-852598623.html

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северсталь, сталь, россия