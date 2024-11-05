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Мишустин обозначил сроки реализации тарифов для абонентов РФ и Белоруссии
Мишустин обозначил сроки реализации тарифов для абонентов РФ и Белоруссии - 05.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин обозначил сроки реализации тарифов для абонентов РФ и Белоруссии
Комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:21+0300
2024-11-05T13:21+0300
2024-11-05T13:21+0300
экономика
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михаил мишустин
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МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник. В ходе выступления Мишустин сообщил, что участники заседания обсудят совместные меры по совершенствованию предоставления услуг мобильной связи – для удобства граждан. "С первого марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить комфортные тарифы для телефонных разговоров и для передачи цифровых данных в интернете. Они должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для "домашней" сети. И люди смогут еще сократить свои расходы и, что самое важное, чаще и недорого общаться между собой", - сказал Мишустин.
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россия, белоруссия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин обозначил сроки реализации тарифов для абонентов РФ и Белоруссии
Мишустин: комфортные тарифы для абонентов РФ и Белоруссии нужны с 1 марта 2025 года
МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник.
В ходе выступления Мишустин сообщил, что участники заседания обсудят совместные меры по совершенствованию предоставления услуг мобильной связи – для удобства граждан.
"С первого марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить комфортные тарифы для телефонных разговоров и для передачи цифровых данных в интернете. Они должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для "домашней" сети. И люди смогут еще сократить свои расходы и, что самое важное, чаще и недорого общаться между собой", - сказал Мишустин.
Россия и Белоруссия реализовали 51 интеграционное мероприятие