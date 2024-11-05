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Мишустин обозначил сроки реализации тарифов для абонентов РФ и Белоруссии

Мишустин обозначил сроки реализации тарифов для абонентов РФ и Белоруссии - 05.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин обозначил сроки реализации тарифов для абонентов РФ и Белоруссии

Комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T13:21+0300

2024-11-05T13:21+0300

2024-11-05T13:21+0300

экономика

россия

белоруссия

михаил мишустин

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МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник. В ходе выступления Мишустин сообщил, что участники заседания обсудят совместные меры по совершенствованию предоставления услуг мобильной связи – для удобства граждан. "С первого марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить комфортные тарифы для телефонных разговоров и для передачи цифровых данных в интернете. Они должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для "домашней" сети. И люди смогут еще сократить свои расходы и, что самое важное, чаще и недорого общаться между собой", - сказал Мишустин.

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россия, белоруссия, михаил мишустин