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"Откровенная ложь": Лавров прокомментировал влияние РФ на выборы в Грузии

"Откровенная ложь": Лавров прокомментировал влияние РФ на выборы в Грузии - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Откровенная ложь": Лавров прокомментировал влияние РФ на выборы в Грузии

Слова аналитиков из США о том, что Москва повлияла на результаты парламентских выборов в Грузии, являются откровенной ложью, заявил министр иностранных дел... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T15:36+0300

2024-11-05T15:36+0300

2024-11-05T15:36+0300

политика

сергей лавров

россия

грузия

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Слова аналитиков из США о том, что Москва повлияла на результаты парламентских выборов в Грузии, являются откровенной ложью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Американцы стремятся приписать нам то, чем сами и занимаются. Как говорится, на воре и шапка горит", - подчеркнул он в беседе с новостным агентством РИА Новости, комментируя заявления американских экспертов.Российский дипломат также добавил, что Белый дом продолжает распространять придуманный им же миф о вмешательстве России во внутренние дела других государств. Такая риторика, отметил Лавров, проявляется каждый раз, когда по итогам голосования побеждают "неугодные США" политические силы."Мы уже делились нашими оценками в связи с беспрецедентным вмешательством западников во внутренние дела Грузии, их беспардонным давлением на власти и избирателей этой страны", - заключил он. Полный текст интервью Лаврова РИА Новости читайте во вторник, в 16.00 мск на сайте www.ria.ru.

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сергей лавров, россия, грузия, сша