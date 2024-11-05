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"Откровенная ложь": Лавров прокомментировал влияние РФ на выборы в Грузии
"Откровенная ложь": Лавров прокомментировал влияние РФ на выборы в Грузии - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Откровенная ложь": Лавров прокомментировал влияние РФ на выборы в Грузии
Слова аналитиков из США о том, что Москва повлияла на результаты парламентских выборов в Грузии, являются откровенной ложью, заявил министр иностранных дел... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:36+0300
2024-11-05T15:36+0300
2024-11-05T15:36+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Слова аналитиков из США о том, что Москва повлияла на результаты парламентских выборов в Грузии, являются откровенной ложью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Американцы стремятся приписать нам то, чем сами и занимаются. Как говорится, на воре и шапка горит", - подчеркнул он в беседе с новостным агентством РИА Новости, комментируя заявления американских экспертов.Российский дипломат также добавил, что Белый дом продолжает распространять придуманный им же миф о вмешательстве России во внутренние дела других государств. Такая риторика, отметил Лавров, проявляется каждый раз, когда по итогам голосования побеждают "неугодные США" политические силы."Мы уже делились нашими оценками в связи с беспрецедентным вмешательством западников во внутренние дела Грузии, их беспардонным давлением на власти и избирателей этой страны", - заключил он. Полный текст интервью Лаврова РИА Новости читайте во вторник, в 16.00 мск на сайте www.ria.ru.
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сергей лавров, россия, грузия, сша
Политика, Сергей Лавров, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, США
"Откровенная ложь": Лавров прокомментировал влияние РФ на выборы в Грузии
Лавров: заявления США о вмешательстве РФ в выборы в Грузии - откровенная ложь
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Слова аналитиков из США о том, что Москва повлияла на результаты парламентских выборов в Грузии, являются откровенной ложью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Американцы стремятся приписать нам то, чем сами и занимаются. Как говорится, на воре и шапка горит", - подчеркнул он в беседе с новостным агентством РИА Новости, комментируя заявления американских экспертов.
Российский дипломат также добавил, что Белый дом продолжает распространять придуманный им же миф о вмешательстве России во внутренние дела других государств. Такая риторика, отметил Лавров, проявляется каждый раз, когда по итогам голосования побеждают "неугодные США" политические силы.
"Мы уже делились нашими оценками в связи с беспрецедентным вмешательством западников во внутренние дела Грузии, их беспардонным давлением на власти и избирателей этой страны", - заключил он.
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Полный текст интервью Лаврова РИА Новости читайте во вторник, в 16.00 мск на сайте www.ria.ru
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