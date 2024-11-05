Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
США - ПРАЙМ, 1920Выборы в США
https://1prime.ru/20241105/zakharova-852619279.html
Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США
Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США - 05.11.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США
Вашингтон снова "заводит свою шарманку", что в американские выборы якобы вмешивается Москва, а теперь еще и иные государства. Об этом заявила журналистам на... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:24+0300
2024-11-05T20:06+0300
выборы в сша
россия
мид рф
мария захарова
выборы в сша
вмешательство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg
СОЧИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон снова "заводит свою шарманку", что в американские выборы якобы вмешивается Москва, а теперь еще и иные государства. Об этом заявила журналистам на полях 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, сейчас весь мир замер, "на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США". "Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах, и внутри американского общества тоже распространяют якобы ложь", — сказала она. Захарова отметила, что если послушать двух американских кандидатов на пост президента страны и то, как они друг друга обвиняют во лжи, "то другим странам здесь уже делать нечего". Ранее американское разведсообщество в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Москвой, сфабриковали циркулирующее в социальных сетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Позднее посольство РФ в Вашингтоне заявило, что у США стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвердили сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
https://1prime.ru/20241105/infrastruktura-852618421.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_19eb00df0cd885d127c3f82221ac255a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мид рф, мария захарова, выборы в сша, вмешательство
Выборы в США, РОССИЯ, МИД РФ, Мария Захарова, выборы в США, вмешательство
19:24 05.11.2024 (обновлено: 20:06 05.11.2024)
 
Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США

Захарова: США вновь заводят шарманку, что в их выборы якобы вмешивается Россия

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон снова "заводит свою шарманку", что в американские выборы якобы вмешивается Москва, а теперь еще и иные государства. Об этом заявила журналистам на полях 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, сейчас весь мир замер, "на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США".
"Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах, и внутри американского общества тоже распространяют якобы ложь", — сказала она.
Захарова отметила, что если послушать двух американских кандидатов на пост президента страны и то, как они друг друга обвиняют во лжи, "то другим странам здесь уже делать нечего".
Ранее американское разведсообщество в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Москвой, сфабриковали циркулирующее в социальных сетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия.
Позднее посольство РФ в Вашингтоне заявило, что у США стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвердили сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
В США заявили об отсутствии серьезных угроз избирательной инфраструктуре
19:01
 
Выборы в СШАРОССИЯМИД РФМария Захаровавыборы в СШАвмешательство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала