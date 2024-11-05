https://1prime.ru/20241105/zakharova-852619279.html

Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США

Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США - 05.11.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США

Вашингтон снова "заводит свою шарманку", что в американские выборы якобы вмешивается Москва, а теперь еще и иные государства. Об этом заявила журналистам на... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T19:24+0300

2024-11-05T19:24+0300

2024-11-05T20:06+0300

выборы в сша

россия

мид рф

мария захарова

выборы в сша

вмешательство

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СОЧИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон снова "заводит свою шарманку", что в американские выборы якобы вмешивается Москва, а теперь еще и иные государства. Об этом заявила журналистам на полях 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, сейчас весь мир замер, "на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США". "Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах, и внутри американского общества тоже распространяют якобы ложь", — сказала она. Захарова отметила, что если послушать двух американских кандидатов на пост президента страны и то, как они друг друга обвиняют во лжи, "то другим странам здесь уже делать нечего". Ранее американское разведсообщество в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Москвой, сфабриковали циркулирующее в социальных сетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Позднее посольство РФ в Вашингтоне заявило, что у США стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвердили сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.

https://1prime.ru/20241105/infrastruktura-852618421.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мид рф, мария захарова, выборы в сша, вмешательство