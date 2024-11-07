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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 ноября - 07.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,55 копейки - до 13,6240 рубля, курс доллара - на 15,10 копейки - до 98,0726 рубля,... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T17:59+0300
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,55 копейки - до 13,6240 рубля, курс доллара - на 15,10 копейки - до 98,0726 рубля, курс евро - на 14,07 копейки, до 105,5679 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют
Банк России, РОССИЯ, курсы валют
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 ноября
ЦБ: курс юаня на 7 ноября — 13,62 руб., доллара - 98,07 руб., евро - 105,56 руб.
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,55 копейки - до 13,6240 рубля, курс доллара - на 15,10 копейки - до 98,0726 рубля, курс евро - на 14,07 копейки, до 105,5679 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.