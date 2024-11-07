https://1prime.ru/20241107/germaniya-852666098.html

В Германии объяснили провал правительства конфликтом на Украине

В Германии объяснили провал правительства конфликтом на Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ

В Германии объяснили провал правительства конфликтом на Украине

Еще в начале украинского конфликта, когда канцлер Ола Шольц провозгласил "смену эпохи", основа соглашения коалиции партий в Германии была подорвана. Об этом... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T14:42+0300

2024-11-07T14:42+0300

2024-11-07T14:43+0300

германия

украина

олаф шольц

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg

БЕРЛИН, 7 ноя - ПРАЙМ. Еще в начале украинского конфликта, когда канцлер Ола Шольц провозгласил "смену эпохи", основа соглашения коалиции партий в Германии была подорвана. Об этом сообщил глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.На данный момент во главе правительства Германии находится коалиция из трех партий: Зелёные", партия свободных либералов СвДП и социал-демократы СДПГ. Коалиция часто называется "Светофором", так как цвета партий соответствуют цветам светофора."Самое позднее с начала войны на Украине рабочая основа этого коалиционного соглашения отпала. Ни у кого из участников не хватило смелости заявить и поставить вопрос об этом", - сказал Мерц журналистам во время пресс-конференции в бундестаге.Он также уточнил, что действующая коалиция со вчерашнего вечера, то есть после того, как Шольц потребовал отставки главы немецкого Минфина Кристиана Линднера, "стала историей". По его словам, это произошло из-за того, что с самого начала не было общей основы для правительственного альянса.Как добавил немецкий политик, после начала конфликта на Украине, правительство, федеральный канцлер и его социал-демократическая партия пытались продолжать политику без какого-либо учета изменившейся мировой ситуации.

https://1prime.ru/20241106/germaniya-852639232.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, олаф шольц