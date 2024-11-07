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В Германии объяснили провал правительства конфликтом на Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
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В Германии объяснили провал правительства конфликтом на Украине
В Германии объяснили провал правительства конфликтом на Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
В Германии объяснили провал правительства конфликтом на Украине
Еще в начале украинского конфликта, когда канцлер Ола Шольц провозгласил "смену эпохи", основа соглашения коалиции партий в Германии была подорвана. Об этом... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T14:42+0300
2024-11-07T14:43+0300
германия
украина
олаф шольц
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БЕРЛИН, 7 ноя - ПРАЙМ. Еще в начале украинского конфликта, когда канцлер Ола Шольц провозгласил "смену эпохи", основа соглашения коалиции партий в Германии была подорвана. Об этом сообщил глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.На данный момент во главе правительства Германии находится коалиция из трех партий: Зелёные", партия свободных либералов СвДП и социал-демократы СДПГ. Коалиция часто называется "Светофором", так как цвета партий соответствуют цветам светофора."Самое позднее с начала войны на Украине рабочая основа этого коалиционного соглашения отпала. Ни у кого из участников не хватило смелости заявить и поставить вопрос об этом", - сказал Мерц журналистам во время пресс-конференции в бундестаге.Он также уточнил, что действующая коалиция со вчерашнего вечера, то есть после того, как Шольц потребовал отставки главы немецкого Минфина Кристиана Линднера, "стала историей". По его словам, это произошло из-за того, что с самого начала не было общей основы для правительственного альянса.Как добавил немецкий политик, после начала конфликта на Украине, правительство, федеральный канцлер и его социал-демократическая партия пытались продолжать политику без какого-либо учета изменившейся мировой ситуации.
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германия, украина, олаф шольц
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц
14:42 07.11.2024 (обновлено: 14:43 07.11.2024)
 
В Германии объяснили провал правительства конфликтом на Украине

Глава ХДС Мерц: провал правящей коалиции в ФРГ начался с конфликта на Украине

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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БЕРЛИН, 7 ноя - ПРАЙМ. Еще в начале украинского конфликта, когда канцлер Ола Шольц провозгласил "смену эпохи", основа соглашения коалиции партий в Германии была подорвана. Об этом сообщил глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
На данный момент во главе правительства Германии находится коалиция из трех партий: Зелёные", партия свободных либералов СвДП и социал-демократы СДПГ. Коалиция часто называется "Светофором", так как цвета партий соответствуют цветам светофора.
"Самое позднее с начала войны на Украине рабочая основа этого коалиционного соглашения отпала. Ни у кого из участников не хватило смелости заявить и поставить вопрос об этом", - сказал Мерц журналистам во время пресс-конференции в бундестаге.
Он также уточнил, что действующая коалиция со вчерашнего вечера, то есть после того, как Шольц потребовал отставки главы немецкого Минфина Кристиана Линднера, "стала историей". По его словам, это произошло из-за того, что с самого начала не было общей основы для правительственного альянса.
Как добавил немецкий политик, после начала конфликта на Украине, правительство, федеральный канцлер и его социал-демократическая партия пытались продолжать политику без какого-либо учета изменившейся мировой ситуации.
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ГЕРМАНИЯУКРАИНАОлаф Шольц
 
 
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