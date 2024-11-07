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"Дом.PФ" распределил дополнительные лимиты по семейной ипотеке

"Дом.PФ" распределил дополнительные лимиты по семейной ипотеке - 07.11.2024, ПРАЙМ

"Дом.PФ" распределил дополнительные лимиты по семейной ипотеке

"Дом.PФ" распределил между банками дополнительные лимиты по семейной ипотеке в размере 350 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба госкомпании, являющейся... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T17:29+0300

2024-11-07T17:29+0300

2024-11-07T17:29+0300

экономика

россия

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ипотека

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. "Дом.PФ" распределил между банками дополнительные лимиты по семейной ипотеке в размере 350 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба госкомпании, являющейся оператором льготной программы. В конце октября правительство РФ выделило дополнительные 350 миллиардов рублей на возмещение в 2024 году банкам выпадающих доходов при выдаче кредитов по программе "Семейная ипотека". Решение было принято в связи с фактическим исчерпанием предыдущих выделенных на год лимитов. "Дом.PФ" завершил распределение новых выделенных лимитов по семейной ипотеке в размере 350 миллиардов рублей. Всего в рамках кампании лимиты были увеличены у 37 кредиторов. Так, Сбербанк и ВТБ получили по 122,4 миллиарда рублей, Альфа-банк – 42 миллиарда рублей, ПСБ – 21 миллиард рублей, банк "Дом.PФ" – 8,3 миллиарда рублей, Металлинвестбанк, банк БЖФ и "Абсолют банк" – по 3,5 миллиарда рублей, банк "Уралсиб" – 4,2 миллиарда рублей", – сообщила пресс-служба компании. По данным Минфина, всего в 2024 году на реализацию программы "Семейная ипотека" предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей. Из резервного фонда правительства РФ в октябре дополнительно на эти цели было выделено 142 миллиарда рублей. Проект бюджета предусматривает финансирование программы в 2025 году в объеме 637 миллиардов рублей.

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россия, дом.рф, ипотека