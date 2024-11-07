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Курская область запросила почти 25 миллиардов рублей финансовой помощи - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Курская область запросила почти 25 миллиардов рублей финансовой помощи
Курская область запросила почти 25 миллиардов рублей финансовой помощи - 07.11.2024, ПРАЙМ
Курская область запросила почти 25 миллиардов рублей финансовой помощи
Депутаты Курской облдумы запросили финансовую помощь у федеральных властей в размере 24,9 миллиарда рублей на 2025 год, дополнительные средства понадобились... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T16:53+0300
2024-11-07T16:54+0300
экономика
россия
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КУРСК, 7 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Курской облдумы запросили финансовую помощь у федеральных властей в размере 24,9 миллиарда рублей на 2025 год, дополнительные средства понадобились региону в условиях режима КТО, сообщили на сайте Курской областной Думы. "В связи с повышением уровня опасности в Курской области и введением режима контртеррористической операции спикер регионального парламента Юрий Амерев, а также руководители фракций Курской областной Думы направили обращение к руководству страны с просьбой о предоставлении дополнительной финансовой помощи", - говорится в сообщении. Как показывает анализ, уточняет облдума, в следующем году ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, не прогнозируется прибыль организаций в девяти приграничных муниципальных образованиях, ожидается снижение фонда начисленной заработной платы, что привело к снижению доходов областного бюджета. "Параметры бюджета на 2025 год предусматривают доходы в размере 75,9 миллиарда. рублей и расходы - 79,2 миллиарда рублей, что создает дефицит в 3,3 миллиарда рублей, основные источники покрытия которого - коммерческие кредиты. При этом многие расходы в размере 24,9 миллиарда рублей не обеспечены финансированием", - сообщается на сайте регионального парламента.
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россия
Экономика, РОССИЯ
16:53 07.11.2024 (обновлено: 16:54 07.11.2024)
 
Курская область запросила почти 25 миллиардов рублей финансовой помощи

Курская область запросила 24,9 миллиардов рублей финансовой помощи

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.Курск. Знаменский собор
Курск. Знаменский собор - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.
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КУРСК, 7 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Курской облдумы запросили финансовую помощь у федеральных властей в размере 24,9 миллиарда рублей на 2025 год, дополнительные средства понадобились региону в условиях режима КТО, сообщили на сайте Курской областной Думы.
"В связи с повышением уровня опасности в Курской области и введением режима контртеррористической операции спикер регионального парламента Юрий Амерев, а также руководители фракций Курской областной Думы направили обращение к руководству страны с просьбой о предоставлении дополнительной финансовой помощи", - говорится в сообщении.
Как показывает анализ, уточняет облдума, в следующем году ожидается снижение валового регионального продукта на 7%, не прогнозируется прибыль организаций в девяти приграничных муниципальных образованиях, ожидается снижение фонда начисленной заработной платы, что привело к снижению доходов областного бюджета.
"Параметры бюджета на 2025 год предусматривают доходы в размере 75,9 миллиарда. рублей и расходы - 79,2 миллиарда рублей, что создает дефицит в 3,3 миллиарда рублей, основные источники покрытия которого - коммерческие кредиты. При этом многие расходы в размере 24,9 миллиарда рублей не обеспечены финансированием", - сообщается на сайте регионального парламента.
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