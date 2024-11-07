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Банк Швеции впервые за десять лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241107/shvetsiya-852668540.html
Банк Швеции впервые за десять лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.
Банк Швеции впервые за десять лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. - 07.11.2024, ПРАЙМ
Банк Швеции впервые за десять лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.
Центральный банк Швеции понизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 2,75% - самое большое снижение за 10 лет, однако пока не дает конкретных... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:44+0300
2024-11-07T15:44+0300
экономика
швеция
банк
ставка
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Швеции понизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 2,75% - самое большое снижение за 10 лет, однако пока не дает конкретных прогнозов для шведской экономики в свете прошедших в США президентских выборов, сообщил в четверг Банк Швеции (Riksbank). "Дирекция приняла решение снизить ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта до 2,75 процента… Экономическое развитие в настоящее время трудно оценить, особенно в мире, и не в последнюю очередь после американских выборов", - говорится в сообщении на сайте банка. Это крупнейшее снижение ключевой ставки за десять лет. Банк Швеции также уточняет, что на данный момент существуют риски, связанные с геополитическими волнениями, экономической политикой в мире, обменным курсом кроны и шведской экономикой, которые могут повлиять на экономические и инфляционные перспективы. Если экономика устоит, то дальнейшее снижение ставки в декабре и в первой половине 2025 года также вероятно, сообщает регулятор.
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швеция, банк, ставка
Экономика, ШВЕЦИЯ, банк, ставка
15:44 07.11.2024
 
Банк Швеции впервые за десять лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.

Банк Швеции впервые за 10 лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 2,75%

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Швеции понизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 2,75% - самое большое снижение за 10 лет, однако пока не дает конкретных прогнозов для шведской экономики в свете прошедших в США президентских выборов, сообщил в четверг Банк Швеции (Riksbank).
"Дирекция приняла решение снизить ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта до 2,75 процента… Экономическое развитие в настоящее время трудно оценить, особенно в мире, и не в последнюю очередь после американских выборов", - говорится в сообщении на сайте банка.
Это крупнейшее снижение ключевой ставки за десять лет.
Банк Швеции также уточняет, что на данный момент существуют риски, связанные с геополитическими волнениями, экономической политикой в мире, обменным курсом кроны и шведской экономикой, которые могут повлиять на экономические и инфляционные перспективы.
Если экономика устоит, то дальнейшее снижение ставки в декабре и в первой половине 2025 года также вероятно, сообщает регулятор.
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