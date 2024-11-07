https://1prime.ru/20241107/shvetsiya-852668540.html
Банк Швеции впервые за десять лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.
Банк Швеции впервые за десять лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. - 07.11.2024, ПРАЙМ
Банк Швеции впервые за десять лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.
Центральный банк Швеции понизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 2,75% - самое большое снижение за 10 лет, однако пока не дает конкретных... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T15:44+0300
2024-11-07T15:44+0300
2024-11-07T15:44+0300
экономика
швеция
банк
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Швеции понизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 2,75% - самое большое снижение за 10 лет, однако пока не дает конкретных прогнозов для шведской экономики в свете прошедших в США президентских выборов, сообщил в четверг Банк Швеции (Riksbank). "Дирекция приняла решение снизить ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта до 2,75 процента… Экономическое развитие в настоящее время трудно оценить, особенно в мире, и не в последнюю очередь после американских выборов", - говорится в сообщении на сайте банка. Это крупнейшее снижение ключевой ставки за десять лет. Банк Швеции также уточняет, что на данный момент существуют риски, связанные с геополитическими волнениями, экономической политикой в мире, обменным курсом кроны и шведской экономикой, которые могут повлиять на экономические и инфляционные перспективы. Если экономика устоит, то дальнейшее снижение ставки в декабре и в первой половине 2025 года также вероятно, сообщает регулятор.
https://1prime.ru/20241017/shvetsiya-852228871.html
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, банк, ставка
Экономика, ШВЕЦИЯ, банк, ставка
Банк Швеции впервые за десять лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.
Банк Швеции впервые за 10 лет понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 2,75%
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Центральный банк Швеции понизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 2,75% - самое большое снижение за 10 лет, однако пока не дает конкретных прогнозов для шведской экономики в свете прошедших в США президентских выборов, сообщил в четверг Банк Швеции (Riksbank).
"Дирекция приняла решение снизить ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта до 2,75 процента… Экономическое развитие в настоящее время трудно оценить, особенно в мире, и не в последнюю очередь после американских выборов", - говорится в сообщении на сайте банка.
Это крупнейшее снижение ключевой ставки за десять лет.
Банк Швеции также уточняет, что на данный момент существуют риски, связанные с геополитическими волнениями, экономической политикой в мире, обменным курсом кроны и шведской экономикой, которые могут повлиять на экономические и инфляционные перспективы.
Если экономика устоит, то дальнейшее снижение ставки в декабре и в первой половине 2025 года также вероятно, сообщает регулятор.
МИД Швеции направит новый пакет помощи на энергоснабжение Украины