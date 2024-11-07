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Эксперт оценил перспективы нормализации отношений между РФ и США при Трампе
Эксперт оценил перспективы нормализации отношений между РФ и США при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы нормализации отношений между РФ и США при Трампе
Нормализация отношений между Россией и США при новом президенте Дональде Трампе останется нелегкой. Такое предположение в беседе с РИА Новости высказал эксперт... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:42+0300
2024-11-07T12:42+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Нормализация отношений между Россией и США при новом президенте Дональде Трампе останется нелегкой. Такое предположение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.В то же время, он заявил, что Трамп может заставить украинские власти начать переговорный процесс с Россией и заблокировать транши военной поддержки. По его словам, некоторые ведомства, такие как конгресс, Пентагон, ЦРУ, будут препятствовать действиям Трампа по приостановке помощи Украине, что и станет преградой для "потепления" отношений Вашингтона с Москвой."Вполне вероятно, что Трамп заставит Украину вести переговоры с Россией, снизив или пригрозив остановить военную помощь правительству в Киеве. Однако ему будет нелегко пойти на уступки России из опасений за сохранение авторитета в глазах общественности США", - считает эксперт. В то же время, Жаке уточнил, что американский президент не будет ставить в высший приоритет "российское досье". По его словам, больше Трамп заинтересован в экономическом благополучии и лидерстве самих Соединенных Штатов.Особенно это касается экономического соперничества с Китаем, резюмировал эксперт.
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россия, сша, дональд трамп, украина
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Эксперт оценил перспективы нормализации отношений между РФ и США при Трампе
Эксперт Жаке: нормализация отношений между РФ и США при Трампе будет нелегкой
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Нормализация отношений между Россией и США при новом президенте Дональде Трампе останется нелегкой. Такое предположение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.
В то же время, он заявил, что Трамп может заставить украинские власти начать переговорный процесс с Россией и заблокировать транши военной поддержки. По его словам, некоторые ведомства, такие как конгресс, Пентагон, ЦРУ, будут препятствовать действиям Трампа по приостановке помощи Украине, что и станет преградой для "потепления" отношений Вашингтона с Москвой.
"Вполне вероятно, что Трамп заставит Украину вести переговоры с Россией, снизив или пригрозив остановить военную помощь правительству в Киеве. Однако ему будет нелегко пойти на уступки России из опасений за сохранение авторитета в глазах общественности США", - считает эксперт.
В то же время, Жаке уточнил, что американский президент не будет ставить в высший приоритет "российское досье". По его словам, больше Трамп заинтересован в экономическом благополучии и лидерстве самих Соединенных Штатов.
Особенно это касается экономического соперничества с Китаем, резюмировал эксперт.
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