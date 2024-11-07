https://1prime.ru/20241107/ssha-852662792.html

Эксперт оценил перспективы нормализации отношений между РФ и США при Трампе

Эксперт оценил перспективы нормализации отношений между РФ и США при Трампе - 07.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы нормализации отношений между РФ и США при Трампе

Нормализация отношений между Россией и США при новом президенте Дональде Трампе останется нелегкой. Такое предположение в беседе с РИА Новости высказал эксперт... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T12:42+0300

2024-11-07T12:42+0300

2024-11-07T12:42+0300

россия

сша

дональд трамп

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – ПРАЙМ. Нормализация отношений между Россией и США при новом президенте Дональде Трампе останется нелегкой. Такое предположение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.В то же время, он заявил, что Трамп может заставить украинские власти начать переговорный процесс с Россией и заблокировать транши военной поддержки. По его словам, некоторые ведомства, такие как конгресс, Пентагон, ЦРУ, будут препятствовать действиям Трампа по приостановке помощи Украине, что и станет преградой для "потепления" отношений Вашингтона с Москвой."Вполне вероятно, что Трамп заставит Украину вести переговоры с Россией, снизив или пригрозив остановить военную помощь правительству в Киеве. Однако ему будет нелегко пойти на уступки России из опасений за сохранение авторитета в глазах общественности США", - считает эксперт. В то же время, Жаке уточнил, что американский президент не будет ставить в высший приоритет "российское досье". По его словам, больше Трамп заинтересован в экономическом благополучии и лидерстве самих Соединенных Штатов.Особенно это касается экономического соперничества с Китаем, резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20241107/vstrecha-852662667.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп, украина