https://1prime.ru/20241107/ukraina-852663251.html

Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине

Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ

Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине

Россия открыта к идеям западных государств в отношении решения украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T12:57+0300

2024-11-07T12:57+0300

2024-11-07T12:57+0300

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украина

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АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия открыта к идеям западных государств в отношении решения украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, на данный момент российские власти слышат только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского". Однако если появятся более конструктивные идеи, то Москва готова к ним прислушаться.Отвечая на вопрос, отразится ли избрание Дональда Трампа президентом США на внешней политике ЕС, Лавров добавил, что не может гадать на этот счет.

https://1prime.ru/20241107/briks-852656991.html

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