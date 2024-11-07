https://1prime.ru/20241107/ukraina-852663251.html
Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине
Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине
Россия открыта к идеям западных государств в отношении решения украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:57+0300
2024-11-07T12:57+0300
2024-11-07T12:57+0300
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АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия открыта к идеям западных государств в отношении решения украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, на данный момент российские власти слышат только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского". Однако если появятся более конструктивные идеи, то Москва готова к ним прислушаться.Отвечая на вопрос, отразится ли избрание Дональда Трампа президентом США на внешней политике ЕС, Лавров добавил, что не может гадать на этот счет.
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Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине
Лавров: если на Западе будут идеи по Украине, РФ готова к ним прислушаться
АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия открыта к идеям западных государств в отношении решения украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По словам министра, на данный момент российские власти слышат только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского". Однако если появятся более конструктивные идеи, то Москва готова к ним прислушаться.
Отвечая на вопрос, отразится ли избрание Дональда Трампа президентом США на внешней политике ЕС, Лавров добавил, что не может гадать на этот счет.
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