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Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
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Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине
Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине - 07.11.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине
Россия открыта к идеям западных государств в отношении решения украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T12:57+0300
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россия
украина
европа
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АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия открыта к идеям западных государств в отношении решения украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, на данный момент российские власти слышат только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского". Однако если появятся более конструктивные идеи, то Москва готова к ним прислушаться.Отвечая на вопрос, отразится ли избрание Дональда Трампа президентом США на внешней политике ЕС, Лавров добавил, что не может гадать на этот счет.
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россия, украина, европа
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
12:57 07.11.2024
 
Лавров заявил об открытости России к идеям Запада по Украине

Лавров: если на Западе будут идеи по Украине, РФ готова к ним прислушаться

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АСТАНА, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия открыта к идеям западных государств в отношении решения украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По словам министра, на данный момент российские власти слышат только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского". Однако если появятся более конструктивные идеи, то Москва готова к ним прислушаться.
Отвечая на вопрос, отразится ли избрание Дональда Трампа президентом США на внешней политике ЕС, Лавров добавил, что не может гадать на этот счет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о приглашении еще одного государства в БРИКС
10:02
 
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