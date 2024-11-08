https://1prime.ru/20241108/auktsion-852686744.html

Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дорожающим акциям "ЮТэйра"

Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дорожающим акциям "ЮТэйра" - 08.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дорожающим акциям "ЮТэйра"

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "ЮТэйра" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T11:30+0300

2024-11-08T11:30+0300

2024-11-08T11:30+0300

экономика

россия

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "ЮТэйра" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки "ЮТэйр ао. По состоянию на 11:08:00 текущая цена составила 15.52 руб. (Отклонение – 20.22 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (12.91 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 11:12:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 11.42 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

https://1prime.ru/20241107/yuan-852664267.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа