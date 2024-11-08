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"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о заводе в России - 08.11.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о заводе в России
"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о заводе в России - 08.11.2024, ПРАЙМ
"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о заводе в России
Госкорпорация "Ростех" договорилась с крупной автомобилестроительной компанией Китая о создании завода в России, заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T13:37+0300
2024-11-08T14:02+0300
ростех
китайские авто
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" договорилась с крупной автомобилестроительной компанией Китая о создании завода в России, заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе встречи со студентами МАИ. "Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство - больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть, в Подмосковье или в Сибири… Они готовы нам помочь", - сказал он. В "Ростех" входят более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель крупнейшей машиностроительной корпорации входят такие бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио".Ранее сообщалось, что автозавод "Москвич" рассматривает возможность локализации в РФ производства двигателей и коробок передач, возможно начало строительства отдельного завода для этих целей. Возможно, там будут изготавливать комплектующие и для других автопредприятий. Именно так работают в Китае - например, производство двигателей рентабельно от 200 тысяч штук в год, указали на предприятии.
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ростех, китайские авто
Ростех, китайские авто
13:37 08.11.2024 (обновлено: 14:02 08.11.2024)
 
"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о заводе в России

"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о создании завода в России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтозавод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус " во Владивостоке
Автозавод Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" договорилась с крупной автомобилестроительной компанией Китая о создании завода в России, заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе встречи со студентами МАИ.
"Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство - больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть, в Подмосковье или в Сибири… Они готовы нам помочь", - сказал он.
В "Ростех" входят более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель крупнейшей машиностроительной корпорации входят такие бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио".
Ранее сообщалось, что автозавод "Москвич" рассматривает возможность локализации в РФ производства двигателей и коробок передач, возможно начало строительства отдельного завода для этих целей. Возможно, там будут изготавливать комплектующие и для других автопредприятий. Именно так работают в Китае - например, производство двигателей рентабельно от 200 тысяч штук в год, указали на предприятии.
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