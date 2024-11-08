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"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о заводе в России

"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о заводе в России - 08.11.2024, ПРАЙМ

"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о заводе в России

Госкорпорация "Ростех" договорилась с крупной автомобилестроительной компанией Китая о создании завода в России, заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T13:37+0300

2024-11-08T13:37+0300

2024-11-08T14:02+0300

ростех

китайские авто

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" договорилась с крупной автомобилестроительной компанией Китая о создании завода в России, заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе встречи со студентами МАИ. "Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство - больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть, в Подмосковье или в Сибири… Они готовы нам помочь", - сказал он. В "Ростех" входят более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель крупнейшей машиностроительной корпорации входят такие бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио".Ранее сообщалось, что автозавод "Москвич" рассматривает возможность локализации в РФ производства двигателей и коробок передач, возможно начало строительства отдельного завода для этих целей. Возможно, там будут изготавливать комплектующие и для других автопредприятий. Именно так работают в Китае - например, производство двигателей рентабельно от 200 тысяч штук в год, указали на предприятии.

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ростех, китайские авто