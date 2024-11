https://1prime.ru/20241108/chipy-852663990.html

Один маленький чип. США и Китай вышли на тропу войны нового поколения

Один маленький чип. США и Китай вышли на тропу войны нового поколения - 08.11.2024, ПРАЙМ

Один маленький чип. США и Китай вышли на тропу войны нового поколения

Противостояние между Соединенными Штатами и Китаем за влияние на Тайвань обостряется. Соперники жаждут мирового доминирования в индустрии ИИ, ведь Тайвань -... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T04:04+0300

2024-11-08T04:04+0300

2024-11-08T04:04+0300

статья

сша

китай

тайвань

микрочипы

https://cdnn.1prime.ru/img/79267/52/792675273_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_a31afbb9a872f753d591251a8c8449b0.jpg

МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Противостояние между Соединенными Штатами и Китаем за влияние на Тайвань обостряется. Соперники жаждут мирового доминирования в индустрии ИИ, ведь Тайвань - крупнейший производитель чипов, обладающий передовыми технологиями. Вашингтон и Пекин схватились в поединке, чтобы завоевать контроль над этим производством: кто победит, тот и будет формировать цифровое будущее.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТреугольник США-Китай-ТайваньНа шахматной доске Тайвань. Игроки США и КНР: кто выиграет, тот и будет лидером в современных технологиях. Штаты, привыкшие к политическому и экономическому давлению, заложили бомбу замедленного действия, углубляя свое партнерство с тайваньскими IT-гигантами. Вашингтон, усиливая поддержку местных властей и производителей, пытается сохранить их относительную независимость от Пекина. КНР же, следуя доктрине "одного Китая", настаивает на своем суверенитете над островом. Для Пекина интеграция Тайваня – восстановление исторической справедливости. Однако США расценивают это, как желание КНР не только воссоединить территории, но и завоевать цифровое господство. Ведь Китай стремится обогнать ведущие технологические державы, захватив лидерство в сфере инновационных экосистем и искусственного интеллекта. В треугольнике США-Китай-Тайвань накаляются страсти, рассказывает эксперт консалтинговой группы "Полилог" Глеб Беляков.Он напомнил, что Тайвань контролирует около 60 процентов производства полупроводников и порядка 90 процентов самых передовых моделей. Остров де-факто был обречен стать разменной монетой в конфликте между КНР и США. Сейчас издержки от силового давления на Тайвань кажутся более ощутимыми, чем приобретаемые выгоды. И Китай, и Тайвань зависят от мировой торговли. Эскалация грозит Пекину разрывом с Западом, а это прямой удар по экспорту КНР."Из-за тех же полупроводников тайваньский конфликт может стоить до 10 процентов мирового ВВП. Кто готов платить? Экономической логике мешает политическая воля, причем с обеих сторон: США делают все, чтобы затормозить развитие высокотехнологической индустрии Китая, а потому просто так остров не отдадут", – говорит эксперт.Учитывая обстоятельства, Китай, не теряя время, активно инвестирует в свою науку и исследования. Пекин, не исключая, что ситуация с Тайванем затянется на десятилетия, наращивает свои мощности, стремясь сократить зависимость от зарубежных технологий. Также китайцы понимают, что Вашингтон, наблюдая за развитием тайваньского сценария, предусмотрительно готовится его переписать, отмечает председатель Русско-Азиатского делового совета, Максим Кузнецов."Если мы посмотрим на стратегию компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, – ред.), то заметим, что ее проекты запланированы за пределами Тайваня: в две фабрики в Аризоне предусмотрены инвестиции до 40 миллиардов долларов, будет создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Перенос производства из конфликтного региона в США повысит переговорную позицию Вашингтона в противостоянии с КНР. Пекин считает Тайвань своей территорией и ориентируется на мирное объединение. Однако новые власти Тайваня допускают признание независимости острова. Не исключено, что после выхода фабрик TSMC в Аризоне на проектную мощность США будут готовы перейти от политического к конфликту горячей фазы", – рассуждает экономист.США готовы на всё ради сохранения глобального лидерстваВашингтон, осознавая важность Тайваня, будет придерживаться жесткой линии в отношении его независимости. На кону ряд важных аспектов безопасности и стабильности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и во всем мире. Для США обеспечение независимости Тайваня – это не только вопрос обязательств перед союзниками, но и стратегически выверенный "ход конём" для сохранения глобального лидерства в сфере. А вот насколько жесткой будет американская линия, во многом зависит от новой администрации, считает директор по стратегическому маркетингу ТПХ "Русклимат" Мина Хачатрян."Мы живем в условиях ограниченных ресурсов. Каждая сторона будет отстаивать свое право на доминирование в этом мире. Бреттон-Вудская система рушится, мир становится многополярным, а значит, США будут бороться за все регионы, которые для них являются рычагом давления на геополитических соперников. Активность США зависит от итогов выборов. В доктрине их безопасности в контексте республиканцев, Китай – это враг. При Трампе давление только усилится. КНР, в свою очередь, проведя учения вдоль берегов Тайваня, который считает своей территорией, демонстрирует силу и готовность отстаивать свои права до последнего тайванца", – полагает специалист.В том, что США при Трампе будут вести агрессивную политику, в частности, связанную с экономическими санкциями и другими процессами против Китая, не сомневается и директор факультета государственного и муниципального управления "Синергии" Алексей Бычков. Тем не менее, по словам политолога, каким бы ни был китайский правитель, даже либерально настроенный, он в любом случае будет продолжать курс на возвращение территории Тайваня в состав Китая. Иначе он лишиться поддержки граждан Китая, для которых остров – территория КНР."Единственно действенный механизм для Китая сегодня – это, конечно, захват острова. Но тогда это не будет просто борьба за микрочипы и за высокотехнологичное производство. Во-первых, они могут быть дистанционно отключены и стать куском металла. Во-вторых, все подобные производства будут просто уничтожены в случае вторжения Китая на остров. Вряд ли это будет борьба только за производство микрочипов, скорее – политическая борьба. США, безусловно, будут отстаивать право за влияние на Тайвань, но не только потому, что там сосредоточены самые передовые производства. Ведь индустрия Тайваня гораздо шире: среди прочего, это производство микросхем и других высокотехнологичных товаров. Надпись made in Taiwan – это такой "западный" аналог в пику made in China", – уточнил эксперт.Крепкий орешек ТайваньИменно Трамп ввел санкции на продукцию Huawei в США и запретил любые контакты с китайской компанией, которая в какой-то момент перегнала и Apple, и Samsung, и других производителей по числу проданных смартфонов. Позже у Huawei начались серьезные проблемы, в том числе маркетинговые и финансовые. Кстати, китайская компания перед этим купила у Тайваня чипов больше, чем все страны Европы вместе взятые.Важно также помнить, что Тайвань накачивали не только ресурсами, сделав ее монополистом в цифровой отрасли, но и военной техникой, продолжает Бычков. Сегодня остров стараниями США занимает второе в Юго-Восточном регионе место по военно-морским бюджетам. Тайвань стал крепким орешком, обладая крупным флотом и вооруженными силами, готовыми дать отпор.Пока в регионе сохраняется статус-кво. Но это не устраивает ни одну из сторон. По оценке Белякова, присоединение Тайваня может быть реализовано по мирному сценарию, однако это вопрос далекого будущего – когда к власти на острове придут по-настоящему прокитайские политические силы. Американцы, беря во внимание, что Китай, изрядно набравшись сил, настойчиво демонстрирует приверженность принципу "одного Китая", сочли, что держать стратегические производства на Тайване стало рискованно. Собственно, этим и объясняется появление в США в 2022 году закона о чипах (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act), который дал зеленый свет тайваньским фабрикам в Аризоне. В то же время, он ограничивает развития отрасли в любой другой стране."Так что наиболее вероятен новый этап развития микроэлектроники, когда любая страна, претендующая на суверенитет, будет проводить свои исследования, создавать мощности и защищать их, пытаясь перегнать и/или ограничить другие страны", – прогнозируетIT-эксперт РУС ГЦОЛИФ Алексей Ермаков.Будущее ИИК каким бы пертурбациям не привели маневры треугольника США-Китай-Тайвань, многие страны вынуждены задумываться о судьбе ИИ. Прошли те времена, когда Тайвань был вне политики и вне санкций. Остров продавал полупроводники и высокотехнологичные чипы по всему миру, в том числе главному врагу – КНР. Теперь, в частности после воссоединения Крыма с Россией, весь мир увидел, что любая страна может столкнуться с проблемами поставок. Вследствие чего, такие игроки, как Индия, Китай, Иран и Россия активизировали усилия в организации своих фабрик. Пусть они не всегда производят высокотехнологичные наночипы, но их продукция в любом случае критически важна для производства автомобилей, техники и другой электроники.

https://1prime.ru/20240516/chipy-848119025.html

https://1prime.ru/20240717/trump-850204669.html

https://1prime.ru/20240830/importozameschenie-851199501.html

сша

китай

тайвань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

сша, китай, тайвань, микрочипы