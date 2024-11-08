https://1prime.ru/20241108/peskov-852690698.html
Песков высказался о возможности потепления отношений с США
Песков высказался о возможности потепления отношений с США - 08.11.2024, ПРАЙМ
Песков высказался о возможности потепления отношений с США
Говорить о потеплении отношений между Россией и США преждевременно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T13:12+0300
2024-11-08T13:12+0300
2024-11-08T13:12+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Говорить о потеплении отношений между Россией и США преждевременно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить", - заметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.По словам Пескова, Москва готова вести диалог с новой администрацией США и новоизбранным президентом Дональдом Трампом, однако конкретики в этом вопросе нет.После победы Дональда Трампа на выборах президент России Владимир Путин подчеркнул готовность к контактам с новым президентом США. Об этом российский лидер заявил в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".
https://1prime.ru/20241107/putin-852679759.html
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Песков высказался о возможности потепления отношений с США
Песков о потеплении отношений России и США: об этом преждевременно говорить
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Говорить о потеплении отношений между Россией и США преждевременно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить", - заметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
По словам Пескова, Москва готова вести диалог с новой администрацией США и новоизбранным президентом Дональдом Трампом, однако конкретики в этом вопросе нет.
После победы Дональда Трампа на выборах президент России Владимир Путин подчеркнул готовность к контактам с новым президентом США. Об этом российский лидер заявил в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".
Путин выразил надежду на восстановление отношений России и США