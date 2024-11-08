Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии - 08.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241108/rakety-852688582.html
Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии
Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии - 08.11.2024, ПРАЙМ
Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии
Киев рассчитывает до конца года получить для испытаний партию противодроновых ракет от эстонской военной компании, сообщили в минобороны Украины. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:36+0300
2024-11-08T12:36+0300
вооружения
украина
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Киев рассчитывает до конца года получить для испытаний партию противодроновых ракет от эстонской военной компании, сообщили в минобороны Украины. "Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Первые образцы для тестов поступят в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. В министерстве отметили, что эти ракеты предназначены прежде всего для противодействия беспилотникам и способны сбивать цели на высоте до двух километров. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://1prime.ru/20241108/tramp-852688079.html
украина
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, эстония
Вооружения, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ
12:36 08.11.2024
 
Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии

Украина до конца года рассчитывает получить противодроновые ракеты из Эстонии

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Киев рассчитывает до конца года получить для испытаний партию противодроновых ракет от эстонской военной компании, сообщили в минобороны Украины.
"Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Первые образцы для тестов поступят в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
В министерстве отметили, что эти ракеты предназначены прежде всего для противодействия беспилотникам и способны сбивать цели на высоте до двух километров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
В ВСУ сделали тревожное заявление из-за слов Трампа о помощи Украине
12:29
 
ВооруженияУКРАИНАЭСТОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала