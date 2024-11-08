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Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии
Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии - 08.11.2024, ПРАЙМ
Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии
Киев рассчитывает до конца года получить для испытаний партию противодроновых ракет от эстонской военной компании, сообщили в минобороны Украины. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:36+0300
2024-11-08T12:36+0300
2024-11-08T12:36+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Киев рассчитывает до конца года получить для испытаний партию противодроновых ракет от эстонской военной компании, сообщили в минобороны Украины. "Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Первые образцы для тестов поступят в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны. В министерстве отметили, что эти ракеты предназначены прежде всего для противодействия беспилотникам и способны сбивать цели на высоте до двух километров. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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украина, эстония
Вооружения, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ
Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии
Украина до конца года рассчитывает получить противодроновые ракеты из Эстонии
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Киев рассчитывает до конца года получить для испытаний партию противодроновых ракет от эстонской военной компании, сообщили в минобороны Украины.
"Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Первые образцы для тестов поступят в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
В министерстве отметили, что эти ракеты предназначены прежде всего для противодействия беспилотникам и способны сбивать цели на высоте до двух километров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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