Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций продолжил уверенный рост в пятницу - 08.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241108/rynok-852696146.html
Российский рынок акций продолжил уверенный рост в пятницу
Российский рынок акций продолжил уверенный рост в пятницу - 08.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжил уверенный рост в пятницу
Российский рынок акций отступает от дневных максимумов, но все еще показывает очень уверенный рост, следует из данных Московской биржи. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:29+0300
2024-11-08T16:29+0300
экономика
россия
рынок
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций отступает от дневных максимумов, но все еще показывает очень уверенный рост, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.25 мск поднимался на 1,38% - до 2 727,82 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы он подступал к отметке в 2750 пунктов. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 1,39%, до 74,58 доллара за баррель. "Несмотря на негативные сигналы с сырьевого рынка российские фондовые индикаторы открылись с большим межсессионным разрывом вверх и некоторое время активно повышались. Были переписаны недельные вершины, но вскоре наш рынок стал сдавать позиции, однако пока сохраняет хороший дневной плюс", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" Одним из препятствий для сохранения восходящей динамики могло выступить снижение нефтяных цен, правда они заметно отскочили от достигнутых минимумов, отмечает эксперт. "Поддержку рынку сегодня оказывают участившиеся в прессе мнения различных политических деятелей западных стран о возможном начале диалога для мирного урегулирования конфликта на Украине", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокера". "На российском рынке сегодня сохраняется господство покупательных настроений даже вопреки просадке цен на нефть. Благоприятный внешний фон, обеспеченный итогами выборов в США и понижением ставки ФРС накануне, позволяет отечественному рынку продолжить укрепление по инерции. С технической точки зрения, Индекс Мосбиржи предпринимает отскок по направлению к верхней границе бокового диапазона, уровню 2900, и пока не исчерпал потенциал этого отскока", - рассказала Зарина Саидова из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции ДВМП (+6,11%), "Фармасинтеза" (+2,96%), "Распадской" (+2,6%), "Фосагро" (+2,29%), "Мосэнерго" (+1,7%), "Московского кредитного банка" (+1,45%). В лидерах снижения - акции "Позитива" (-3,41%), расписки "Русагро" (-2,18%), акции "М.Видео" (-2,11%), "Совкомфлота" (-1,94%), "Селигдара" (-1,32%), "Самолета" (-1,26%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи сегодня достиг обозначенного ранее сопротивления 2750 пунктов, от которого стал откатываться в рамках коррекции. Тем не менее, учитывая более долгосрочные перспективы улучшения фундаментальных факторов, если рубль удержится от дальнейшего подорожания, а котировки нефти хотя бы останутся около текущих уровней, скорее всего, индекс Мосбиржи предпримет еще одну попытку пробоя уровня 2750 пунктов", - говорит Бабин. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global Мильчакова ожидает закрытия рынка в коридоре 2700-2750 пунктов.
https://1prime.ru/20241108/rynok-aktsiy-852685319.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_2242e409f2cf8b2e7fae15e4aef00fec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рынок, акции
Экономика, РОССИЯ, Рынок, Акции
16:29 08.11.2024
 
Российский рынок акций продолжил уверенный рост в пятницу

Российский рынок акций в пятницу днем продолжил уверенный рост

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций отступает от дневных максимумов, но все еще показывает очень уверенный рост, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.25 мск поднимался на 1,38% - до 2 727,82 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы он подступал к отметке в 2750 пунктов.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 1,39%, до 74,58 доллара за баррель.
"Несмотря на негативные сигналы с сырьевого рынка российские фондовые индикаторы открылись с большим межсессионным разрывом вверх и некоторое время активно повышались. Были переписаны недельные вершины, но вскоре наш рынок стал сдавать позиции, однако пока сохраняет хороший дневной плюс", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"
Одним из препятствий для сохранения восходящей динамики могло выступить снижение нефтяных цен, правда они заметно отскочили от достигнутых минимумов, отмечает эксперт.
"Поддержку рынку сегодня оказывают участившиеся в прессе мнения различных политических деятелей западных стран о возможном начале диалога для мирного урегулирования конфликта на Украине", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокера".
"На российском рынке сегодня сохраняется господство покупательных настроений даже вопреки просадке цен на нефть. Благоприятный внешний фон, обеспеченный итогами выборов в США и понижением ставки ФРС накануне, позволяет отечественному рынку продолжить укрепление по инерции. С технической точки зрения, Индекс Мосбиржи предпринимает отскок по направлению к верхней границе бокового диапазона, уровню 2900, и пока не исчерпал потенциал этого отскока", - рассказала Зарина Саидова из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста - акции ДВМП (+6,11%), "Фармасинтеза" (+2,96%), "Распадской" (+2,6%), "Фосагро" (+2,29%), "Мосэнерго" (+1,7%), "Московского кредитного банка" (+1,45%).
В лидерах снижения - акции "Позитива" (-3,41%), расписки "Русагро" (-2,18%), акции "М.Видео" (-2,11%), "Совкомфлота" (-1,94%), "Селигдара" (-1,32%), "Самолета" (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи сегодня достиг обозначенного ранее сопротивления 2750 пунктов, от которого стал откатываться в рамках коррекции. Тем не менее, учитывая более долгосрочные перспективы улучшения фундаментальных факторов, если рубль удержится от дальнейшего подорожания, а котировки нефти хотя бы останутся около текущих уровней, скорее всего, индекс Мосбиржи предпримет еще одну попытку пробоя уровня 2750 пунктов", - говорит Бабин.
Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global Мильчакова ожидает закрытия рынка в коридоре 2700-2750 пунктов.
Котировки, сток
Российский рынок акций растет в начале торгового дня
10:11
 
ЭкономикаРОССИЯРынокАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала