https://1prime.ru/20241108/rynok-852696146.html
Российский рынок акций продолжил уверенный рост в пятницу
Российский рынок акций продолжил уверенный рост в пятницу - 08.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжил уверенный рост в пятницу
Российский рынок акций отступает от дневных максимумов, но все еще показывает очень уверенный рост, следует из данных Московской биржи. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:29+0300
2024-11-08T16:29+0300
2024-11-08T16:29+0300
экономика
россия
рынок
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций отступает от дневных максимумов, но все еще показывает очень уверенный рост, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.25 мск поднимался на 1,38% - до 2 727,82 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы он подступал к отметке в 2750 пунктов. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 1,39%, до 74,58 доллара за баррель. "Несмотря на негативные сигналы с сырьевого рынка российские фондовые индикаторы открылись с большим межсессионным разрывом вверх и некоторое время активно повышались. Были переписаны недельные вершины, но вскоре наш рынок стал сдавать позиции, однако пока сохраняет хороший дневной плюс", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" Одним из препятствий для сохранения восходящей динамики могло выступить снижение нефтяных цен, правда они заметно отскочили от достигнутых минимумов, отмечает эксперт. "Поддержку рынку сегодня оказывают участившиеся в прессе мнения различных политических деятелей западных стран о возможном начале диалога для мирного урегулирования конфликта на Украине", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокера". "На российском рынке сегодня сохраняется господство покупательных настроений даже вопреки просадке цен на нефть. Благоприятный внешний фон, обеспеченный итогами выборов в США и понижением ставки ФРС накануне, позволяет отечественному рынку продолжить укрепление по инерции. С технической точки зрения, Индекс Мосбиржи предпринимает отскок по направлению к верхней границе бокового диапазона, уровню 2900, и пока не исчерпал потенциал этого отскока", - рассказала Зарина Саидова из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции ДВМП (+6,11%), "Фармасинтеза" (+2,96%), "Распадской" (+2,6%), "Фосагро" (+2,29%), "Мосэнерго" (+1,7%), "Московского кредитного банка" (+1,45%). В лидерах снижения - акции "Позитива" (-3,41%), расписки "Русагро" (-2,18%), акции "М.Видео" (-2,11%), "Совкомфлота" (-1,94%), "Селигдара" (-1,32%), "Самолета" (-1,26%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи сегодня достиг обозначенного ранее сопротивления 2750 пунктов, от которого стал откатываться в рамках коррекции. Тем не менее, учитывая более долгосрочные перспективы улучшения фундаментальных факторов, если рубль удержится от дальнейшего подорожания, а котировки нефти хотя бы останутся около текущих уровней, скорее всего, индекс Мосбиржи предпримет еще одну попытку пробоя уровня 2750 пунктов", - говорит Бабин. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global Мильчакова ожидает закрытия рынка в коридоре 2700-2750 пунктов.
https://1prime.ru/20241108/rynok-aktsiy-852685319.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_2242e409f2cf8b2e7fae15e4aef00fec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рынок, акции
Экономика, РОССИЯ, Рынок, Акции
Российский рынок акций продолжил уверенный рост в пятницу
Российский рынок акций в пятницу днем продолжил уверенный рост
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций отступает от дневных максимумов, но все еще показывает очень уверенный рост, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.25 мск поднимался на 1,38% - до 2 727,82 пункта. Ранее в ходе торгов пятницы он подступал к отметке в 2750 пунктов.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 1,39%, до 74,58 доллара за баррель.
"Несмотря на негативные сигналы с сырьевого рынка российские фондовые индикаторы открылись с большим межсессионным разрывом вверх и некоторое время активно повышались. Были переписаны недельные вершины, но вскоре наш рынок стал сдавать позиции, однако пока сохраняет хороший дневной плюс", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"
Одним из препятствий для сохранения восходящей динамики могло выступить снижение нефтяных цен, правда они заметно отскочили от достигнутых минимумов, отмечает эксперт.
"Поддержку рынку сегодня оказывают участившиеся в прессе мнения различных политических деятелей западных стран о возможном начале диалога для мирного урегулирования конфликта на Украине", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокера".
"На российском рынке сегодня сохраняется господство покупательных настроений даже вопреки просадке цен на нефть. Благоприятный внешний фон, обеспеченный итогами выборов в США и понижением ставки ФРС накануне, позволяет отечественному рынку продолжить укрепление по инерции. С технической точки зрения, Индекс Мосбиржи предпринимает отскок по направлению к верхней границе бокового диапазона, уровню 2900, и пока не исчерпал потенциал этого отскока", - рассказала Зарина Саидова из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции ДВМП (+6,11%), "Фармасинтеза" (+2,96%), "Распадской" (+2,6%), "Фосагро" (+2,29%), "Мосэнерго" (+1,7%), "Московского кредитного банка" (+1,45%).
В лидерах снижения - акции "Позитива" (-3,41%), расписки "Русагро" (-2,18%), акции "М.Видео" (-2,11%), "Совкомфлота" (-1,94%), "Селигдара" (-1,32%), "Самолета" (-1,26%).
"Индекс Мосбиржи сегодня достиг обозначенного ранее сопротивления 2750 пунктов, от которого стал откатываться в рамках коррекции. Тем не менее, учитывая более долгосрочные перспективы улучшения фундаментальных факторов, если рубль удержится от дальнейшего подорожания, а котировки нефти хотя бы останутся около текущих уровней, скорее всего, индекс Мосбиржи предпримет еще одну попытку пробоя уровня 2750 пунктов", - говорит Бабин.
Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global Мильчакова ожидает закрытия рынка в коридоре 2700-2750 пунктов.
Российский рынок акций растет в начале торгового дня