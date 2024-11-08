https://1prime.ru/20241108/rynok-aktsiy-852683833.html

Все растет и меняется

Все растет и меняется - 08.11.2024, ПРАЙМ

Все растет и меняется

В четверг, 7 августа, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Рубль укрепился против доллара и немного сдал позиции к евро и юаню. Пара... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T08:40+0300

2024-11-08T08:40+0300

2024-11-08T08:40+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржевые торги

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852683833.jpg?1731044421

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В четверг, 7 августа, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Рубль укрепился против доллара и немного сдал позиции к евро и юаню. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 97,84 рубля. Пара евро/рубль выросла на 0,06%, до 105,58 рубля, юань/рубль — на 0,14%, до 13,62 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 8 ноября: доллар — до 98,0726 рублей, понизив его на 15,1 копейки. Курс евро также был уменьшен на 14,07 копейки — до 105,5679 рубля.На фоне ослабления доллара и роста цен на нефть рублю удалось частично сократить потери предыдущих дней. Курс доллара опустился ниже 98 рублей. Давление на доллар оказала фиксация прибыли после сильного роста на фоне победы Трампа. Пауэлл отметил прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% и подтвердил курс на постепенное смягчение политики. Риски для доллара связаны с ожиданиями еще одного снижения ставки в декабре, вероятность которого оценивается рынком в 71%.По итогам ноябрьского заседания Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75%. Это решение было единогласным и полностью соответствовало ожиданиям рынка. Снижение ставки последовало за более агрессивным сентябрьским шагом, когда регулятор опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов.Рубль слабо реагирует на внешний фон, поскольку из-за санкций живет по законам внутреннего рынка. Напомню, что давление на российскую валюту оказывают смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки и растущий импорт. Также нельзя не отметить традиционное сезонное повышение спроса на иностранную валюту со стороны населения в конце года. Однако жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжает оказывать существенную поддержку рублю, повышая привлекательность рублевых активов.На нефтяном рынке ситуация также неоднозначная. Давление на нефтяные котировки оказывают несколько факторов: во-первых, беспокойство по поводу возможного введения США пошлин на китайский импорт после победы Трампа на выборах, что может привести к снижению спроса со стороны КНР — крупнейшего импортера нефти в мире. Во-вторых, статистика показывает, что Китай уже сократил импорт нефти в октябре на 8,7% в годовом выражении, причем снижение наблюдается шестой месяц подряд. Дополнительное давление на цены оказал последний отчет Министерства энергетики США, показавший рост коммерческих запасов нефти на 2,149 миллиона баррелей, что существенно превысило ожидания рынка.С другой стороны, рынок получает поддержку от перебоев с поставками в Мексиканском заливе США из-за урагана Рафаэль. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, более 22% добычи нефти и 9% добычи природного газа в регионе были остановлены.В пятницу, 8 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 75,16 доллара. Техническая картина указывает на продолжение роста. Осталось пробить 76,50 доллара, дальше как по маслу пойдут на стопах к уровню $80. Стоит также напомнить о возможном негативном влиянии президентства Трампа на нефтяной рынок из-за перспектив увеличения добычи и новых тарифов для Китая. Это фактор 2025 года, поэтому следим за риторикой Трампа. Все, что он обещает, старается выполнить.По доллару можно рассмотреть спуск к 97,30 рубля, но нет полной уверенности в снижении перед выходными. Пока все еще сохраняются риски уйти выше 98 рублей.Российские фондовые индексы начали расти и завершили основную торговую сессию с хорошим положительным результатом. Это произошло на фоне позитивных событий на долговом рынке, вероятно, связанных с облигациями федерального займа (ОФЗ). Индекс Мосбиржи повысился на 1,04%, до 2690,63 п., индекс РТС — на 1,20%, до 864,26 п. Поддержка на 2635 устояла. Индекс опять встал для роста, но пока непонятно, хватит ли новостного фона для прорыва 2745 п.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги