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Все растет и меняется - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Все растет и меняется
Все растет и меняется - 08.11.2024, ПРАЙМ
Все растет и меняется
В четверг, 7 августа, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Рубль укрепился против доллара и немного сдал позиции к евро и юаню. Пара... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T08:40+0300
2024-11-08T08:40+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852683833.jpg?1731044421
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В четверг, 7 августа, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Рубль укрепился против доллара и немного сдал позиции к евро и юаню. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 97,84 рубля. Пара евро/рубль выросла на 0,06%, до 105,58 рубля, юань/рубль — на 0,14%, до 13,62 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 8 ноября: доллар — до 98,0726 рублей, понизив его на 15,1 копейки. Курс евро также был уменьшен на 14,07 копейки — до 105,5679 рубля.На фоне ослабления доллара и роста цен на нефть рублю удалось частично сократить потери предыдущих дней. Курс доллара опустился ниже 98 рублей. Давление на доллар оказала фиксация прибыли после сильного роста на фоне победы Трампа. Пауэлл отметил прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% и подтвердил курс на постепенное смягчение политики. Риски для доллара связаны с ожиданиями еще одного снижения ставки в декабре, вероятность которого оценивается рынком в 71%.По итогам ноябрьского заседания Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75%. Это решение было единогласным и полностью соответствовало ожиданиям рынка. Снижение ставки последовало за более агрессивным сентябрьским шагом, когда регулятор опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов.Рубль слабо реагирует на внешний фон, поскольку из-за санкций живет по законам внутреннего рынка. Напомню, что давление на российскую валюту оказывают смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки и растущий импорт. Также нельзя не отметить традиционное сезонное повышение спроса на иностранную валюту со стороны населения в конце года. Однако жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжает оказывать существенную поддержку рублю, повышая привлекательность рублевых активов.На нефтяном рынке ситуация также неоднозначная. Давление на нефтяные котировки оказывают несколько факторов: во-первых, беспокойство по поводу возможного введения США пошлин на китайский импорт после победы Трампа на выборах, что может привести к снижению спроса со стороны КНР — крупнейшего импортера нефти в мире. Во-вторых, статистика показывает, что Китай уже сократил импорт нефти в октябре на 8,7% в годовом выражении, причем снижение наблюдается шестой месяц подряд. Дополнительное давление на цены оказал последний отчет Министерства энергетики США, показавший рост коммерческих запасов нефти на 2,149 миллиона баррелей, что существенно превысило ожидания рынка.С другой стороны, рынок получает поддержку от перебоев с поставками в Мексиканском заливе США из-за урагана Рафаэль. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, более 22% добычи нефти и 9% добычи природного газа в регионе были остановлены.В пятницу, 8 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 75,16 доллара. Техническая картина указывает на продолжение роста. Осталось пробить 76,50 доллара, дальше как по маслу пойдут на стопах к уровню $80. Стоит также напомнить о возможном негативном влиянии президентства Трампа на нефтяной рынок из-за перспектив увеличения добычи и новых тарифов для Китая. Это фактор 2025 года, поэтому следим за риторикой Трампа. Все, что он обещает, старается выполнить.По доллару можно рассмотреть спуск к 97,30 рубля, но нет полной уверенности в снижении перед выходными. Пока все еще сохраняются риски уйти выше 98 рублей.Российские фондовые индексы начали расти и завершили основную торговую сессию с хорошим положительным результатом. Это произошло на фоне позитивных событий на долговом рынке, вероятно, связанных с облигациями федерального займа (ОФЗ). Индекс Мосбиржи повысился на 1,04%, до 2690,63 п., индекс РТС — на 1,20%, до 864,26 п. Поддержка на 2635 устояла. Индекс опять встал для роста, но пока непонятно, хватит ли новостного фона для прорыва 2745 п.
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2024
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:40 08.11.2024
 

Все растет и меняется

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В четверг, 7 августа, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Рубль укрепился против доллара и немного сдал позиции к евро и юаню. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 97,84 рубля. Пара евро/рубль выросла на 0,06%, до 105,58 рубля, юань/рубль — на 0,14%, до 13,62 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 8 ноября: доллар — до 98,0726 рублей, понизив его на 15,1 копейки. Курс евро также был уменьшен на 14,07 копейки — до 105,5679 рубля.

На фоне ослабления доллара и роста цен на нефть рублю удалось частично сократить потери предыдущих дней. Курс доллара опустился ниже 98 рублей. Давление на доллар оказала фиксация прибыли после сильного роста на фоне победы Трампа. Пауэлл отметил прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% и подтвердил курс на постепенное смягчение политики. Риски для доллара связаны с ожиданиями еще одного снижения ставки в декабре, вероятность которого оценивается рынком в 71%.

По итогам ноябрьского заседания Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75%. Это решение было единогласным и полностью соответствовало ожиданиям рынка. Снижение ставки последовало за более агрессивным сентябрьским шагом, когда регулятор опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Рубль слабо реагирует на внешний фон, поскольку из-за санкций живет по законам внутреннего рынка. Напомню, что давление на российскую валюту оказывают смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки и растущий импорт. Также нельзя не отметить традиционное сезонное повышение спроса на иностранную валюту со стороны населения в конце года. Однако жесткая монетарная политика ЦБ РФ продолжает оказывать существенную поддержку рублю, повышая привлекательность рублевых активов.

На нефтяном рынке ситуация также неоднозначная. Давление на нефтяные котировки оказывают несколько факторов: во-первых, беспокойство по поводу возможного введения США пошлин на китайский импорт после победы Трампа на выборах, что может привести к снижению спроса со стороны КНР — крупнейшего импортера нефти в мире. Во-вторых, статистика показывает, что Китай уже сократил импорт нефти в октябре на 8,7% в годовом выражении, причем снижение наблюдается шестой месяц подряд. Дополнительное давление на цены оказал последний отчет Министерства энергетики США, показавший рост коммерческих запасов нефти на 2,149 миллиона баррелей, что существенно превысило ожидания рынка.

С другой стороны, рынок получает поддержку от перебоев с поставками в Мексиканском заливе США из-за урагана Рафаэль. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, более 22% добычи нефти и 9% добычи природного газа в регионе были остановлены.

В пятницу, 8 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 75,16 доллара. Техническая картина указывает на продолжение роста. Осталось пробить 76,50 доллара, дальше как по маслу пойдут на стопах к уровню $80. Стоит также напомнить о возможном негативном влиянии президентства Трампа на нефтяной рынок из-за перспектив увеличения добычи и новых тарифов для Китая. Это фактор 2025 года, поэтому следим за риторикой Трампа. Все, что он обещает, старается выполнить.

По доллару можно рассмотреть спуск к 97,30 рубля, но нет полной уверенности в снижении перед выходными. Пока все еще сохраняются риски уйти выше 98 рублей.

Российские фондовые индексы начали расти и завершили основную торговую сессию с хорошим положительным результатом. Это произошло на фоне позитивных событий на долговом рынке, вероятно, связанных с облигациями федерального займа (ОФЗ). Индекс Мосбиржи повысился на 1,04%, до 2690,63 п., индекс РТС — на 1,20%, до 864,26 п. Поддержка на 2635 устояла. Индекс опять встал для роста, но пока непонятно, хватит ли новостного фона для прорыва 2745 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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