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Российский рынок акций растет в начале торгового дня - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций растет в начале торгового дня
Российский рынок акций растет в начале торгового дня - 08.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 1,42%, следует из данных Московской биржи. | 08.11.2024, ПРАЙМ
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россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 1,42%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск подскакивает на 1,42%, до 2 728,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,41%, до 923,15 пункта.
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россия, российский рынок акций
РОССИЯ, российский рынок акций
10:11 08.11.2024 (обновлено: 10:12 08.11.2024)
 
Российский рынок акций растет в начале торгового дня

Российский рынок акций растет на 1,42% в начале торгового дня

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 1,42%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск подскакивает на 1,42%, до 2 728,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,41%, до 923,15 пункта.
 
РОССИЯроссийский рынок акций
 
 
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