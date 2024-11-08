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Российский рынок акций растет в начале торгового дня
Российский рынок акций растет в начале торгового дня - 08.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 1,42%, следует из данных Московской биржи. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T10:11+0300
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россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 1,42%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск подскакивает на 1,42%, до 2 728,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,41%, до 923,15 пункта.
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россия, российский рынок акций
РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций растет в начале торгового дня
Российский рынок акций растет на 1,42% в начале торгового дня
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 1,42%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск подскакивает на 1,42%, до 2 728,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,41%, до 923,15 пункта.