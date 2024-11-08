https://1prime.ru/20241108/svo-852691124.html
Россия не изменит целей СВО, заявили в Кремле
Россия не изменит целей СВО, заявили в Кремле - 08.11.2024, ПРАЙМ
Россия не изменит целей СВО, заявили в Кремле
Цели специальной военной операции остаются прежними, так как это касается безопасности России и ее граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T13:24+0300
2024-11-08T13:24+0300
2024-11-08T13:24+0300
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Цели специальной военной операции остаются прежними, так как это касается безопасности России и ее граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, российский президент Владимир Путин ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются. По его словам, он, напротив, неоднократно повторял, что они остаются прежними.Кроме того, пресс-секретарь российского президента напомнил, что Россия все еще открыта к диалогу и предложениям идей урегулирования украинского конфликта. Ранее Владимир Путин говорил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. После атаки ВСУ на Курскую область в Кремле подчеркнули, что ни о каких мирных переговоров не может быть и речи.
https://1prime.ru/20241107/putin-852681681.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Россия не изменит целей СВО, заявили в Кремле
Песков: цели СВО будут прежними, это касается безопасности страны и ее граждан
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Цели специальной военной операции остаются прежними, так как это касается безопасности России и ее граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, российский президент Владимир Путин ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются. По его словам, он, напротив, неоднократно повторял, что они остаются прежними.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента напомнил, что Россия все еще открыта к диалогу и предложениям идей урегулирования украинского конфликта.
Ранее Владимир Путин говорил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. После атаки ВСУ на Курскую область в Кремле подчеркнули, что ни о каких мирных переговоров не может быть и речи.
"Из-за океана приказали": Путин ответил на действия ВСУ в Курской области