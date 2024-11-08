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Россия не изменит целей СВО, заявили в Кремле - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Россия не изменит целей СВО, заявили в Кремле
Россия не изменит целей СВО, заявили в Кремле - 08.11.2024, ПРАЙМ
Россия не изменит целей СВО, заявили в Кремле
Цели специальной военной операции остаются прежними, так как это касается безопасности России и ее граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T13:24+0300
2024-11-08T13:24+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Цели специальной военной операции остаются прежними, так как это касается безопасности России и ее граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, российский президент Владимир Путин ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются. По его словам, он, напротив, неоднократно повторял, что они остаются прежними.Кроме того, пресс-секретарь российского президента напомнил, что Россия все еще открыта к диалогу и предложениям идей урегулирования украинского конфликта. Ранее Владимир Путин говорил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. После атаки ВСУ на Курскую область в Кремле подчеркнули, что ни о каких мирных переговоров не может быть и речи.
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
13:24 08.11.2024
 
Россия не изменит целей СВО, заявили в Кремле

Песков: цели СВО будут прежними, это касается безопасности страны и ее граждан

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Цели специальной военной операции остаются прежними, так как это касается безопасности России и ее граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, российский президент Владимир Путин ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются. По его словам, он, напротив, неоднократно повторял, что они остаются прежними.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента напомнил, что Россия все еще открыта к диалогу и предложениям идей урегулирования украинского конфликта.
Ранее Владимир Путин говорил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. После атаки ВСУ на Курскую область в Кремле подчеркнули, что ни о каких мирных переговоров не может быть и речи.
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Вчера, 23:37
 
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