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В Турции рассказали, когда Зеленский сядет за стол переговоров - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В Турции рассказали, когда Зеленский сядет за стол переговоров
В Турции рассказали, когда Зеленский сядет за стол переговоров - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали, когда Зеленский сядет за стол переговоров
Украинский лидер Владимир Зеленский сделает шаг к мирным переговорам только тогда, когда потеряет американскую поддержку. Об этом сообщает турецкое издание... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T09:51+0300
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сша
украина
турция
дональд трамп
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АНКАРА, 8 ноя - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский сделает шаг к мирным переговорам только тогда, когда потеряет американскую поддержку. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.В то же время газета отмечает, что на передний план может выйти посредничество Турции, так как Эрдоган, по информации газета, является единственным лидером, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом."Самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Владимир Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Расчет Путина сработал", - пишет издHürriyetание. В свою очередь Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News заявил, что его контакты с Путиным состоятся. Он сказал: "Я думаю, мы поговорим". Ранее 7 ноября Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что Россия открыта к возобновлению диалога с Дональдом Трампом, а также с лидерами других западных государств.
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россия, сша, украина, турция, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
09:51 08.11.2024
 
В Турции рассказали, когда Зеленский сядет за стол переговоров

Hürriyet: Зеленский сядет за стол переговоров, потеряв поддержку США

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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АНКАРА, 8 ноя - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский сделает шаг к мирным переговорам только тогда, когда потеряет американскую поддержку. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.
В то же время газета отмечает, что на передний план может выйти посредничество Турции, так как Эрдоган, по информации газета, является единственным лидером, который может говорить с Путиным, Зеленским и Трампом.
"Самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Владимир Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Расчет Путина сработал", - пишет издHürriyetание.
В свою очередь Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News заявил, что его контакты с Путиным состоятся. Он сказал: "Я думаю, мы поговорим".
Ранее 7 ноября Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что Россия открыта к возобновлению диалога с Дональдом Трампом, а также с лидерами других западных государств.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
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РОССИЯСШАУКРАИНАТУРЦИЯДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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