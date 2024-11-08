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Евросоюз продлил свою тренировочную миссию для военных Украины - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз продлил свою тренировочную миссию для военных Украины
Евросоюз продлил свою тренировочную миссию для военных Украины - 08.11.2024, ПРАЙМ
Евросоюз продлил свою тренировочную миссию для военных Украины
Совет Евросоюза продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных до 15 ноября 2026 года. | 08.11.2024, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Совет Евросоюза продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных до 15 ноября 2026 года. Об этом сообщает в размещенном на сайте Совета ЕС документе. "Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата миссии Евросоюза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетом в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года", - отмечается в документе. Кроме того, в Брюсселе рассказали, что европейская тренировочная миссия намерена сотрудничать с Североатлантическим альянсом, в особенности, с миссией по координации помощи для Украины (NSATU). Более того, миссия Евросоюза будет обмениваться с ней информацией на прозрачной основе.
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ес, украина, нато
ЕС, УКРАИНА, НАТО
15:11 08.11.2024
 
Евросоюз продлил свою тренировочную миссию для военных Украины

Совет ЕС продлил до 2026 года свою тренировочную миссию для военных Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского Совета в Брюсселе
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Совет Евросоюза продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных до 15 ноября 2026 года.
Об этом сообщает в размещенном на сайте Совета ЕС документе.
"Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата миссии Евросоюза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетом в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года", - отмечается в документе.
Кроме того, в Брюсселе рассказали, что европейская тренировочная миссия намерена сотрудничать с Североатлантическим альянсом, в особенности, с миссией по координации помощи для Украины (NSATU). Более того, миссия Евросоюза будет обмениваться с ней информацией на прозрачной основе.
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