https://1prime.ru/20241108/ukraina-852693884.html

Евросоюз продлил свою тренировочную миссию для военных Украины

Евросоюз продлил свою тренировочную миссию для военных Украины - 08.11.2024, ПРАЙМ

Евросоюз продлил свою тренировочную миссию для военных Украины

Совет Евросоюза продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных до 15 ноября 2026 года. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T15:11+0300

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2024-11-08T15:11+0300

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Совет Евросоюза продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных до 15 ноября 2026 года. Об этом сообщает в размещенном на сайте Совета ЕС документе. "Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата миссии Евросоюза по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетом в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года", - отмечается в документе. Кроме того, в Брюсселе рассказали, что европейская тренировочная миссия намерена сотрудничать с Североатлантическим альянсом, в особенности, с миссией по координации помощи для Украины (NSATU). Более того, миссия Евросоюза будет обмениваться с ней информацией на прозрачной основе.

https://1prime.ru/20241108/ssha-852693408.html

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