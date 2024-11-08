https://1prime.ru/20241108/vino-852696030.html

ФТС зафиксировала снижение импорта вин в Россию

ФТС зафиксировала снижение импорта вин в Россию - 08.11.2024, ПРАЙМ

ФТС зафиксировала снижение импорта вин в Россию

Импорт вина в Россию сократился на 33% с января по октябрь 2021 года, в то время как экспорт российских вин вырос на 20%, заявил глава Федеральной таможенной... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T16:25+0300

2024-11-08T16:25+0300

2024-11-08T16:25+0300

экономика

россия

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вино

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Импорт вина в Россию сократился на 33% с января по октябрь 2021 года, в то время как экспорт российских вин вырос на 20%, заявил глава Федеральной таможенной службы России Максим Чмора."За 10 месяцев этого года импортной продукции было ввезено на 33% меньше в натуральном выражении. Все страны, которые мы относим к недружественным - они потеряли разное количество процентов, но все, по сути, эти проценты, можно сказать, что в этой пятерке (крупнейших стран-экспортеров вина в РФ - ред.) приобрела Грузия. То есть, если я смотрю прошлый год, доля Грузии была 17%, сейчас она составляет 25%... Если мы говорим об экспорте товаров, то здесь, во-первых, мы увидели 20% рост и очень серьезное изменение по составу стран", - отметил Чмора на Российском винодельческом форуме.Глава ФТС также предупредил о возможном распространении нелегальных схем ввоза продукции, если пошлины будут значительно повышены. Чмора указал, что крупнейшим импортером российского вина является Китай, на который приходится около половины всего экспорта.

https://1prime.ru/20241107/vino-852664651.html

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россия, фтс, вино