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Юань начал торги 8 ноября снижением

Юань начал торги 8 ноября снижением - 08.11.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 8 ноября снижением

Курс китайской валюты утром пятницы снижается до 13,62 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T10:09+0300

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2024-11-08T10:09+0300

россия

юань

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты утром пятницы снижается до 13,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск понижается на 1 копейку, до 13,62 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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