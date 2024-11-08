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Юань начал торги 8 ноября снижением
Юань начал торги 8 ноября снижением - 08.11.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 8 ноября снижением
Курс китайской валюты утром пятницы снижается до 13,62 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T10:09+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты утром пятницы снижается до 13,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск понижается на 1 копейку, до 13,62 рубля.
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россия, юань
Юань начал торги 8 ноября снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 13,62 рубля
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты утром пятницы снижается до 13,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск понижается на 1 копейку, до 13,62 рубля.