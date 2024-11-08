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В Германии сделали жесткое заявление из-за визита Зеленского
В Германии сделали жесткое заявление из-за визита Зеленского - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Германии сделали жесткое заявление из-за визита Зеленского
Немецкому правительству нужно оценить стоимость рабочего визита украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин. Об этом сообщает издание "Lenta.ru", ссылаясь... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T09:20+0300
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Немецкому правительству нужно оценить стоимость рабочего визита украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин. Об этом сообщает издание "Lenta.ru", ссылаясь на письмо члена бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Рене Бохманн.11 октября Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Берлин, где канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна передала Украине ранее обещанный пакет финансовой помощи на 600 миллионов евро."Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года", — сообщается в письме немецкого политика.Кроме того, как добавил Бохман, визит Зеленского приведет к дополнительным расходам из-за соответствующих мер безопасности и массовых сбоев работы общественного транспорта.
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РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
В Германии сделали жесткое заявление из-за визита Зеленского
Член бундестага Бохманн потребовал оценить стоимость визита Зеленского в Берлин
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ.
Немецкому правительству нужно оценить стоимость рабочего визита украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин. Об этом сообщает издание "Lenta.ru
", ссылаясь на письмо члена бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Рене Бохманн.
11 октября Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Берлин, где канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна передала Украине ранее обещанный пакет финансовой помощи на 600 миллионов евро.
"Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года", — сообщается в письме немецкого политика.
Кроме того, как добавил Бохман, визит Зеленского приведет к дополнительным расходам из-за соответствующих мер безопасности и массовых сбоев работы общественного транспорта.
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