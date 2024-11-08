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СМИ узнали о "дипломатическом наступлении" Зеленского на Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о "дипломатическом наступлении" Зеленского на Трампа
СМИ узнали о "дипломатическом наступлении" Зеленского на Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о "дипломатическом наступлении" Зеленского на Трампа
Владимир Зеленский намерен установить дипломатические связи с избранным президентом США Дональдом Трампом и убедить его продолжить военную помощь Киеву,... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:09+0300
2024-11-08T12:09+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен установить дипломатические связи с избранным президентом США Дональдом Трампом и убедить его продолжить военную помощь Киеву, передает газета El Pais."Владимир Зеленский начал "дипломатическое наступление" на победившего на выборах в США Дональда Трампа, чтобы убедить его продолжить военную поддержку Киева", - говорится в статье.Согласно изданию, Зеленский надеется, что риторика Трампа изменится после его вступления в должность президента. Советник Зеленского считает, что Украина может попытаться переубедить Трампа, сославшись на предыдущего президента США Рональда Рейгана.Кремль считает, что США могут изменить свой подход к конфликту между Россией и Украиной и помочь его прекращению, однако реальные действия будут видны только после инаугурации Трампа. Пока что заявления о быстром решении конфликта являются преувеличенными.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
12:09 08.11.2024
 
СМИ узнали о "дипломатическом наступлении" Зеленского на Трампа

El Pais: Зеленский планирует "дипломатическое наступление" на Трампа

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен установить дипломатические связи с избранным президентом США Дональдом Трампом и убедить его продолжить военную помощь Киеву, передает газета El Pais.
"Владимир Зеленский начал "дипломатическое наступление" на победившего на выборах в США Дональда Трампа, чтобы убедить его продолжить военную поддержку Киева", - говорится в статье.
Согласно изданию, Зеленский надеется, что риторика Трампа изменится после его вступления в должность президента. Советник Зеленского считает, что Украина может попытаться переубедить Трампа, сославшись на предыдущего президента США Рональда Рейгана.
Кремль считает, что США могут изменить свой подход к конфликту между Россией и Украиной и помочь его прекращению, однако реальные действия будут видны только после инаугурации Трампа. Пока что заявления о быстром решении конфликта являются преувеличенными.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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