https://1prime.ru/20241108/zelenskiy-852687560.html

СМИ узнали о "дипломатическом наступлении" Зеленского на Трампа

СМИ узнали о "дипломатическом наступлении" Зеленского на Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о "дипломатическом наступлении" Зеленского на Трампа

Владимир Зеленский намерен установить дипломатические связи с избранным президентом США Дональдом Трампом и убедить его продолжить военную помощь Киеву,... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T12:09+0300

2024-11-08T12:09+0300

2024-11-08T12:09+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен установить дипломатические связи с избранным президентом США Дональдом Трампом и убедить его продолжить военную помощь Киеву, передает газета El Pais."Владимир Зеленский начал "дипломатическое наступление" на победившего на выборах в США Дональда Трампа, чтобы убедить его продолжить военную поддержку Киева", - говорится в статье.Согласно изданию, Зеленский надеется, что риторика Трампа изменится после его вступления в должность президента. Советник Зеленского считает, что Украина может попытаться переубедить Трампа, сославшись на предыдущего президента США Рональда Рейгана.Кремль считает, что США могут изменить свой подход к конфликту между Россией и Украиной и помочь его прекращению, однако реальные действия будут видны только после инаугурации Трампа. Пока что заявления о быстром решении конфликта являются преувеличенными.

https://1prime.ru/20241108/tramp-852683993.html

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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп