https://1prime.ru/20241109/mvf-852707133.html

Захарова раскритиковала МВФ, выделяющий деньги Киеву, а не Африке

Захарова раскритиковала МВФ, выделяющий деньги Киеву, а не Африке - 09.11.2024, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала МВФ, выделяющий деньги Киеву, а не Африке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T16:51+0300

2024-11-09T16:51+0300

2024-11-09T16:51+0300

мвф

мид рф

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg

СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ, Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева. "Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка, а знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать небылиц, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить! Да потому, что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима, если говорить напрямую - войны",- сказала она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241109/ukraina-852704630.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф, мид рф, украина