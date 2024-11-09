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Захарова раскритиковала МВФ, выделяющий деньги Киеву, а не Африке - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Захарова раскритиковала МВФ, выделяющий деньги Киеву, а не Африке
Захарова раскритиковала МВФ, выделяющий деньги Киеву, а не Африке - 09.11.2024, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала МВФ, выделяющий деньги Киеву, а не Африке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T16:51+0300
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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ, Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева. "Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка, а знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать небылиц, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить! Да потому, что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима, если говорить напрямую - войны",- сказала она. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мвф, мид рф, украина
МВФ, МИД РФ, УКРАИНА
16:51 09.11.2024
 
Захарова раскритиковала МВФ, выделяющий деньги Киеву, а не Африке

Захарова: целый ряд стран Африки не получают помощь МВФ, ресурсы идут на поддержку Киева

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
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СИРИУС, 9 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи, что ряд нуждающихся стран Африки не получают помощь МВФ, Всемирного банка, так как основные ресурсы направлены на поддержку Киева.
"Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка, а знаете почему? Они могут много придумывать и рассказывать небылиц, но мы же с вами знаем правду и давайте о ней говорить! Да потому, что основные ресурсы они перенаправляют на поддержку киевского режима, если говорить напрямую - войны",- сказала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
Захарова иронично отреагировала на слова Кулебы о поражении Украины
11:01
 
МВФМИД РФУКРАИНА
 
 
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