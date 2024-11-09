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Рубль на неделе вырос к юаню, опершись на обнадеживающую геополитику

Рубль на неделе вырос к юаню, опершись на обнадеживающую геополитику - 09.11.2024, ПРАЙМ

Рубль на неделе вырос к юаню, опершись на обнадеживающую геополитику

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на укороченной рабочей неделе продемонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон составил | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T08:44+0300

2024-11-09T08:44+0300

2024-11-09T08:44+0300

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на укороченной рабочей неделе продемонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,51-13,8 рубля за юань. То есть, китайская валюта, как мы и ожидали, обновила максимум за год. Однако затем она все же ушла вниз.В целом же, на неделе валюта КНР две сессии повышалась, а две – слабела. В итоге юань за неделю снизился после двух недель роста.Геополитический фактор выборов президента США стал основным на завершающейся неделе. Вначале – перед выборами – игроки рынка хеджировались, покупая валюту. Однако победа Дональда Трампа на выборах поддержала спрос на российские рублевые активы, что позитивно сказалось и на курсе рубля.В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 10 копеек до 13,57 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 28 копеек до 97,83 рубля, евро – упал на 69 копеек, до 105,45 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи на неделе рухнули в район минимумов с июня – около 2,44% годовых по индикатору RUSFARCNY против 20,2% на завершение прошлой недели. Возврат в рублевый долг перевернул рынок в пользу спроса на рублевую ликвидность против юаневой.Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,121 юаня до 7,179 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,209 юаня, то есть с премией в 0,1% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели поднялась до 7,24 тысячи против 7,13 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ УПАЛ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИРубль начал укороченную рабочую неделю падением против юаня, который обновил максимум с октября прошлого года, превысив уровень 13,8 рубля. Прохождение пика выплаты налогов октября убрало навес предложения валюты на рынке.Подготовка к важному событию – выборам президента в США также давила на рубль в плане хеджирования игроками валютных рисков.Негативный для рубля фон создавало некоторое сокращение продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках работы с ФНБ. Так, Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты 87,5 миллиарда рублей, по 4,2 миллиарда рублей в день. В предыдущий период этот показатель равнялся 3,1 миллиарда. С учетом продаж на рынке Центробанком во втором полугодии валюты на 8,4 миллиарда рублей ежедневно, продажи снизятся с 5,3 миллиарда до 4,2 миллиарда.Кроме того, негативные настроения поддерживаются сигналами о сокращении доступности юаневой ликвидности. Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 15 миллиардов юаней с 20 миллиардов.НО ВЫРОС НА РЕАЛЬНОСТИВ то же время, на американских выборах довольно легко победил Дональд Трамп, что было встречено оптимистично на российских рынках. Поэтому рубль преимущественно укреплялся против валюты КНР, которая, каки большинство других мировых валют сильно дешевела на форексе против доллара.Важный сигнал пришел с рынка гособлигаций РФ, где ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI вырос за неделю от уровня 96,56 пункта на закрытие прошлой недели до 99,58 пункта – более чем на 3%. Одной из причин этого мог быть переток юаневой ликвидности, которая закупалась перед выборами в США и затем пошла на конвертацию в рубли с последующей покупкой российского госдолга, цена которого находилась на минимуме с февраля 2009 года.Таким образом, рубль получил эмоциональный повод для укрепления в виде геополитических надежд. Однако теперь стоит дождаться начала реальных событий в этой сфере, которые могут усилить наметившиеся тенденции.Пока же ожидания традиционных трат бюджета в конце года и сезонное наращивание импорта в этот период могут оказать давление на рубль, а юань может удержать уровень 13,5 рубля на Мосбирже.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги