https://1prime.ru/20241109/ukraina-852705590.html

Рогов предупредил Украину о намерениях США

Рогов предупредил Украину о намерениях США - 09.11.2024, ПРАЙМ

Рогов предупредил Украину о намерениях США

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен предпринять попытку "вырвать" кусок украинских земель для того, чтобы сохранить там влияние... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T13:26+0300

2024-11-09T13:26+0300

2024-11-09T13:26+0300

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен предпринять попытку "вырвать" кусок украинских земель для того, чтобы сохранить там влияние американцев. Об этом предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Он отметил, что Трамп понимает неизбежность победы России в конфликте. В этой связи сторонники американского лидера будут разрабатывать различные сценарии сохранения своего влияния на Украине.Рогов уточнил, что в том числе Трамп будет пытаться это сделать через обещания и заверения. В свою очередь издание Wall Street Journal, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, писало, что сторонники лидера президентских выборов хотят предпринять попытку заморозить украинский конфликт. Их план якобы предполагает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и обязательства Киева не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет, а США взамен продолжат накачивать Украину оружием.

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украина, сша, дональд трамп, россия