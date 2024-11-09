https://1prime.ru/20241109/ukraina-852706693.html
В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине
В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине - 09.11.2024, ПРАЙМ
В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине
Любые инициативы по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать безопасность Польши. Об этом журналистам рассказал польский премьер-министр... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T15:41+0300
2024-11-09T15:41+0300
2024-11-09T15:41+0300
украина
польша
сша
дональд туск
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/66/841996640_0:0:4398:2473_1920x0_80_0_0_5ee50d19542e204e626b9a7e98d2b63a.jpg
ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Любые инициативы по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать безопасность Польши. Об этом журналистам рассказал польский премьер-министр Дональд Туск."Любые решения относительно Украины должны, с нашей точки зрения, прежде всего гарантировать безопасность Польши, что очевидно", - сказал он.Польский политик добавил, что рассматривает это в качестве важнейшего вызова. Кроме того, по его словам, впереди Польшу ждут "очень трудные времена", поэтому политикам очень важно сохранять спокойствие и четко определять свои интересы.Туск заявил, что Польша будет "стоять на позиции, что ничего нельзя решать без Украины". Он также ответил на вопрос о перспективах разрешения украинского кризиса после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявив, что "план уже начали формулировать".В то же время Туск уточнил, что решения "не могут быть приняты не только за спиной Украины, но и за нашей спиной".
https://1prime.ru/20241108/ukraina-852692441.html
украина
польша
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/66/841996640_0:0:3908:2931_1920x0_80_0_0_50894679e485cf46ca99149a7c8aae09.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, сша, дональд туск, дональд трамп
УКРАИНА, ПОЛЬША, США, Дональд Туск, Дональд Трамп
В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине
Туск: любые решения по Украине должны гарантировать безопасность Польши
ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Любые инициативы по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать безопасность Польши. Об этом журналистам рассказал польский премьер-министр Дональд Туск.
"Любые решения относительно Украины должны, с нашей точки зрения, прежде всего гарантировать безопасность Польши, что очевидно", - сказал он.
Польский политик добавил, что рассматривает это в качестве важнейшего вызова. Кроме того, по его словам, впереди Польшу ждут "очень трудные времена", поэтому политикам очень важно сохранять спокойствие и четко определять свои интересы.
Туск заявил, что Польша будет "стоять на позиции, что ничего нельзя решать без Украины". Он также ответил на вопрос о перспективах разрешения украинского кризиса после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявив, что "план уже начали формулировать".
В то же время Туск уточнил, что решения "не могут быть приняты не только за спиной Украины, но и за нашей спиной".
"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину