https://1prime.ru/20241109/ukraina-852706693.html

В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине

В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине - 09.11.2024, ПРАЙМ

В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине

Любые инициативы по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать безопасность Польши. Об этом журналистам рассказал польский премьер-министр... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T15:41+0300

2024-11-09T15:41+0300

2024-11-09T15:41+0300

украина

польша

сша

дональд туск

дональд трамп

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ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Любые инициативы по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать безопасность Польши. Об этом журналистам рассказал польский премьер-министр Дональд Туск."Любые решения относительно Украины должны, с нашей точки зрения, прежде всего гарантировать безопасность Польши, что очевидно", - сказал он.Польский политик добавил, что рассматривает это в качестве важнейшего вызова. Кроме того, по его словам, впереди Польшу ждут "очень трудные времена", поэтому политикам очень важно сохранять спокойствие и четко определять свои интересы.Туск заявил, что Польша будет "стоять на позиции, что ничего нельзя решать без Украины". Он также ответил на вопрос о перспективах разрешения украинского кризиса после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявив, что "план уже начали формулировать".В то же время Туск уточнил, что решения "не могут быть приняты не только за спиной Украины, но и за нашей спиной".

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852692441.html

украина

польша

сша

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украина, польша, сша, дональд туск, дональд трамп