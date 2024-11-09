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В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине - 09.11.2024, ПРАЙМ
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В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине
В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине - 09.11.2024, ПРАЙМ
В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине
Любые инициативы по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать безопасность Польши. Об этом журналистам рассказал польский премьер-министр... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T15:41+0300
2024-11-09T15:41+0300
украина
польша
сша
дональд туск
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ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Любые инициативы по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать безопасность Польши. Об этом журналистам рассказал польский премьер-министр Дональд Туск."Любые решения относительно Украины должны, с нашей точки зрения, прежде всего гарантировать безопасность Польши, что очевидно", - сказал он.Польский политик добавил, что рассматривает это в качестве важнейшего вызова. Кроме того, по его словам, впереди Польшу ждут "очень трудные времена", поэтому политикам очень важно сохранять спокойствие и четко определять свои интересы.Туск заявил, что Польша будет "стоять на позиции, что ничего нельзя решать без Украины". Он также ответил на вопрос о перспективах разрешения украинского кризиса после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявив, что "план уже начали формулировать".В то же время Туск уточнил, что решения "не могут быть приняты не только за спиной Украины, но и за нашей спиной".
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украина, польша, сша, дональд туск, дональд трамп
УКРАИНА, ПОЛЬША, США, Дональд Туск, Дональд Трамп
15:41 09.11.2024
 
В Польше уточнили, каким должно быть решение по урегулированию на Украине

Туск: любые решения по Украине должны гарантировать безопасность Польши

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Любые инициативы по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать безопасность Польши. Об этом журналистам рассказал польский премьер-министр Дональд Туск.
"Любые решения относительно Украины должны, с нашей точки зрения, прежде всего гарантировать безопасность Польши, что очевидно", - сказал он.
Польский политик добавил, что рассматривает это в качестве важнейшего вызова. Кроме того, по его словам, впереди Польшу ждут "очень трудные времена", поэтому политикам очень важно сохранять спокойствие и четко определять свои интересы.
Туск заявил, что Польша будет "стоять на позиции, что ничего нельзя решать без Украины". Он также ответил на вопрос о перспективах разрешения украинского кризиса после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявив, что "план уже начали формулировать".
В то же время Туск уточнил, что решения "не могут быть приняты не только за спиной Украины, но и за нашей спиной".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину
Вчера, 14:01
 
УКРАИНАПОЛЬШАСШАДональд ТускДональд Трамп
 
 
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