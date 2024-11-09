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В США сделали акцент на необычной детали в поведении Зеленского - 09.11.2024, ПРАЙМ
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В США сделали акцент на необычной детали в поведении Зеленского
В США сделали акцент на необычной детали в поведении Зеленского - 09.11.2024, ПРАЙМ
В США сделали акцент на необычной детали в поведении Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский посредством общения с лидером президентской гонки в США Дональдом Трампом хочет склонить американцев к необдуманным... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T13:02+0300
2024-11-09T13:02+0300
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский посредством общения с лидером президентской гонки в США Дональдом Трампом хочет склонить американцев к необдуманным действиям. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Когда закончится помощь Украине, Зеленскому придет конец, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа и надеется убедить его совершить в корне глупые и опасные (действия. — ред.)", — поделился своим мнением аналитик.Кроме того, как уточнил Макгрегор, Зеленскому не удастся добиться этого легким путем, потому что Трамп реалистично смотрит на мир, он опирается на факты и реальное положение дел. Зеленский, который поспешил до официальных итогов первым поздравить Трампа с победой на выборах, сообщил, что поговорил с ним по телефону и назвал его победу "исторической и убедительной".
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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
13:02 09.11.2024
 
В США сделали акцент на необычной детали в поведении Зеленского

Макгрегор: Зеленский надеется убедить Трампа совершить в корне глупые действия

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский посредством общения с лидером президентской гонки в США Дональдом Трампом хочет склонить американцев к необдуманным действиям. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Когда закончится помощь Украине, Зеленскому придет конец, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа и надеется убедить его совершить в корне глупые и опасные (действия. — ред.)", — поделился своим мнением аналитик.
Кроме того, как уточнил Макгрегор, Зеленскому не удастся добиться этого легким путем, потому что Трамп реалистично смотрит на мир, он опирается на факты и реальное положение дел.
Зеленский, который поспешил до официальных итогов первым поздравить Трампа с победой на выборах, сообщил, что поговорил с ним по телефону и назвал его победу "исторической и убедительной".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Зеленский все-таки поговорил с победившим на выборах в США Трампом
7 ноября, 09:34
 
СШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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