https://1prime.ru/20241109/zelenskiy-852705442.html

В США сделали акцент на необычной детали в поведении Зеленского

В США сделали акцент на необычной детали в поведении Зеленского - 09.11.2024, ПРАЙМ

В США сделали акцент на необычной детали в поведении Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский посредством общения с лидером президентской гонки в США Дональдом Трампом хочет склонить американцев к необдуманным... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T13:02+0300

2024-11-09T13:02+0300

2024-11-09T13:02+0300

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский посредством общения с лидером президентской гонки в США Дональдом Трампом хочет склонить американцев к необдуманным действиям. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Когда закончится помощь Украине, Зеленскому придет конец, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа и надеется убедить его совершить в корне глупые и опасные (действия. — ред.)", — поделился своим мнением аналитик.Кроме того, как уточнил Макгрегор, Зеленскому не удастся добиться этого легким путем, потому что Трамп реалистично смотрит на мир, он опирается на факты и реальное положение дел. Зеленский, который поспешил до официальных итогов первым поздравить Трампа с победой на выборах, сообщил, что поговорил с ним по телефону и назвал его победу "исторической и убедительной".

https://1prime.ru/20241107/zelenskiy-852656147.html

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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп