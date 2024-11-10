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На рынке отметили дефицит одного алкогольного напитка из России

На рынке отметили дефицит одного алкогольного напитка из России - 10.11.2024, ПРАЙМ

На рынке отметили дефицит одного алкогольного напитка из России

Рынок столкнулся с нехваткой качественных российских вин - требования к качеству этой продукции остаются высокими, рассказал РИА Новости исполнительный директор | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T09:21+0300

2024-11-10T09:21+0300

2024-11-10T09:21+0300

алкоголь

россия

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Рынок столкнулся с нехваткой качественных российских вин - требования к качеству этой продукции остаются высокими, рассказал РИА Новости исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. "После всех изменений в нашем портфеле российских вин существенно больше не стало, поскольку наши требования к качеству остаются высокими. С введением повышенных пошлин и, соответственно, ростом цен на импорт, мы столкнулись с тем, что российские вина с необходимым соотношением цены и качества стали дефицитом", - сказал Липилин. Он отметил, что российские производители, у которых уже есть контакты с дистрибьюторами, могут быть не всегда заинтересованы в новых каналах сбыта из-за нехватки продукции. "После повышения пошлин на вина из недружественных стран мы нарастили долю российского вина в своем портфеле, но по причинам, названным выше - не так значительно", - добавил эксперт. По его мнению, увеличение пошлин на импортное вино приведет к тому, что россияне станут выбирать другие алкогольные напитки вместо вина. Например, пиво или коктейли в ресторанах, крепкий алкоголь в магазинах. Повышение пошлин не будет способствовать поддержке российских виноделов и приведет к снижению потребления вина на душу населения, прогнозирует эксперт. "Когда потребитель приходит в ресторан или магазин, он рассчитывает купить привычные для себя Пино Гриджо, Просекко, Рислинг, но в итоге из-за высоких цен вынужден выбирать альтернативные напитки… Этот тренд подтверждается и данными от российских производителей крепкого алкоголя, которые фиксируют рост популярности своей продукции в коктейлях — в частности, джинов, виски и других крепких напитков. Переход с импортного вина на российское происходит в меньшей степени, чем переход на другие категории алкоголя", - резюмировал Липилин.

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алкоголь, россия