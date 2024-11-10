https://1prime.ru/20241110/ipoteka-852719850.html
Эксперты подсчитали средний остаток ипотеки у россиян по поколениям
Эксперты подсчитали средний остаток ипотеки у россиян по поколениям - 10.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали средний остаток ипотеки у россиян по поколениям
Средний остаток по ипотечному кредиту у поколения зумеров (18-27 лет) в России составляет 7,7 млн руб., у миллениалов (от 28 до 43 лет) — 5,2 млн руб., у... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T20:52+0300
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2024-11-10T20:52+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средний остаток по ипотечному кредиту у поколения зумеров (18-27 лет) в России составляет 7,7 млн руб., у миллениалов (от 28 до 43 лет) — 5,2 млн руб., у поколения Х (от 44 до 60 лет) — 4,5 млн руб., у поколения бумеров (от 61 года до 78 лет) — 2,9 млн руб., говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", имеющегося в распоряжении у агентства РИА Новости. По мнению экспертов, такие результаты связаны с тем, что старшие поколения уже успели выплатить значительную часть ипотеки, которую оформляли ранее при меньшей стоимости жилья. Исследование показало, что средняя стоимость ипотечной дороже всего обошлась поколению Х (11,5 тыс руб.). Меньше всего за полис ипотечного страхования платили бумеры (3,6 тыс руб.). Зумерам полис обошелся в 5,6 тыс руб., а миллениалам — 6,4 тыс руб.. Также стало известно, что более половины клиентов (59%), которые покупали ипотечную страховку на финансовом маркетплейсе "Банки.ру", являются миллениалами. Еще треть (34%) — это представители поколения Х. Еще 6% пришлось на зумеров, и 1% — на бумеров. Кроме того, исследование показало, что ипотечную страховку среди мужчин чаще оформляют миллениалы (68%) и представители поколения Х (44%). В женской выборке миллениалы и поколение Х распределились почти поровну — 48% и 44% соответственно. Зумеры составили 6%, а бумеры — 1%, причем как среди мужчин, так и среди женщин.
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Экономика, РОССИЯ, россияне, ипотека, страховка
Эксперты подсчитали средний остаток ипотеки у россиян по поколениям
"Банки.ру": средний остаток по ипотеке у зумеров достигает 7,7 миллиона рублей
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средний остаток по ипотечному кредиту у поколения зумеров (18-27 лет) в России составляет 7,7 млн руб., у миллениалов (от 28 до 43 лет) — 5,2 млн руб., у поколения Х (от 44 до 60 лет) — 4,5 млн руб., у поколения бумеров (от 61 года до 78 лет) — 2,9 млн руб., говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", имеющегося в распоряжении у агентства РИА Новости.
По мнению экспертов, такие результаты связаны с тем, что старшие поколения уже успели выплатить значительную часть ипотеки, которую оформляли ранее при меньшей стоимости жилья.
Исследование показало, что средняя стоимость ипотечной дороже всего обошлась поколению Х (11,5 тыс руб.). Меньше всего за полис ипотечного страхования платили бумеры (3,6 тыс руб.). Зумерам полис обошелся в 5,6 тыс руб., а миллениалам — 6,4 тыс руб..
Также стало известно, что более половины клиентов (59%), которые покупали ипотечную страховку на финансовом маркетплейсе "Банки.ру", являются миллениалами. Еще треть (34%) — это представители поколения Х. Еще 6% пришлось на зумеров, и 1% — на бумеров.
Кроме того, исследование показало, что ипотечную страховку среди мужчин чаще оформляют миллениалы (68%) и представители поколения Х (44%). В женской выборке миллениалы и поколение Х распределились почти поровну — 48% и 44% соответственно. Зумеры составили 6%, а бумеры — 1%, причем как среди мужчин, так и среди женщин.
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