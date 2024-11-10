Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: военнообязанные украинцы испугались мобилизации из-за сбоя приложения - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241110/mobilizatsiya-852716837.html
СМИ: военнообязанные украинцы испугались мобилизации из-за сбоя приложения
СМИ: военнообязанные украинцы испугались мобилизации из-за сбоя приложения - 10.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: военнообязанные украинцы испугались мобилизации из-за сбоя приложения
Военнообязанные украинцы не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" из-за массовых сбоев в его работе, передает издание "Страна.ua". | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T16:36+0300
2024-11-10T16:36+0300
насильственная мобилизация на украине
украина
сбой
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Военнообязанные украинцы не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" из-за массовых сбоев в его работе, передает издание "Страна.ua". "У большинства военнообязанных право на отсрочку закончилось 9 ноября. А это значит, что, если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, то могут быть мобилизованы", - следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале "Страны". Сообщается также, что необходимое для предоставления отсрочки инвалидам и студентам приложение, разработанное МО Украины, зачастую полноценно не функционирует. Кроме того, бета-версия приложения, с помощью которой многодетные отцы должны были получить отсрочку, так и не была запущена после анонса. Другой недоработкой сервиса является то, что приложение загружает данные об инвалидности из реестра пенсионного фонда, хотя многие украинцы получили свой статус через соцслужбу. "Поэтому они также могут быть мобилизованы, так как приложение "Резерв+" не подтверждает их право на отсрочку", - заключили в издании.
https://1prime.ru/20241110/gps-852716699.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
насильственная мобилизация на украине, украина, сбой
насильственная мобилизация на Украине, УКРАИНА, сбой
16:36 10.11.2024
 
СМИ: военнообязанные украинцы испугались мобилизации из-за сбоя приложения

"Страна.ua": на Украине военнообязанные не могут продлить отсрочку от мобилизации

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Военнообязанные украинцы не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" из-за массовых сбоев в его работе, передает издание "Страна.ua".
"У большинства военнообязанных право на отсрочку закончилось 9 ноября. А это значит, что, если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, то могут быть мобилизованы", - следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале "Страны".
Сообщается также, что необходимое для предоставления отсрочки инвалидам и студентам приложение, разработанное МО Украины, зачастую полноценно не функционирует.
Кроме того, бета-версия приложения, с помощью которой многодетные отцы должны были получить отсрочку, так и не была запущена после анонса. Другой недоработкой сервиса является то, что приложение загружает данные об инвалидности из реестра пенсионного фонда, хотя многие украинцы получили свой статус через соцслужбу. "Поэтому они также могут быть мобилизованы, так как приложение "Резерв+" не подтверждает их право на отсрочку", - заключили в издании.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Жители Киевской области оказались в Подмосковье из-за сбоя GPS
16:20
 
насильственная мобилизация на УкраинеУКРАИНАсбой
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала