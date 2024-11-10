https://1prime.ru/20241110/mobilizatsiya-852716837.html

СМИ: военнообязанные украинцы испугались мобилизации из-за сбоя приложения

СМИ: военнообязанные украинцы испугались мобилизации из-за сбоя приложения - 10.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: военнообязанные украинцы испугались мобилизации из-за сбоя приложения

Военнообязанные украинцы не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" из-за массовых сбоев в его работе, передает издание "Страна.ua". | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T16:36+0300

2024-11-10T16:36+0300

2024-11-10T16:36+0300

насильственная мобилизация на украине

украина

сбой

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Военнообязанные украинцы не могут продлить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" из-за массовых сбоев в его работе, передает издание "Страна.ua". "У большинства военнообязанных право на отсрочку закончилось 9 ноября. А это значит, что, если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, то могут быть мобилизованы", - следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале "Страны". Сообщается также, что необходимое для предоставления отсрочки инвалидам и студентам приложение, разработанное МО Украины, зачастую полноценно не функционирует. Кроме того, бета-версия приложения, с помощью которой многодетные отцы должны были получить отсрочку, так и не была запущена после анонса. Другой недоработкой сервиса является то, что приложение загружает данные об инвалидности из реестра пенсионного фонда, хотя многие украинцы получили свой статус через соцслужбу. "Поэтому они также могут быть мобилизованы, так как приложение "Резерв+" не подтверждает их право на отсрочку", - заключили в издании.

https://1prime.ru/20241110/gps-852716699.html

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насильственная мобилизация на украине, украина, сбой